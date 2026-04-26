Americký prezident Donald Trump v nedeľu na tlačovej konferencii po streľbe na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone vyhlásil, že podozrivého „zneškodnili niektorí veľmi statoční príslušníci Tajnej služby“. Jeden z nich bol postrelený, no podľa Trumpa ho ochránila nepriestrelná vesta, ktorú mal na sebe. Prezident zároveň vyzval Američanov, aby riešili svoje rozdiely mierovou cestou.
Hrdinstvo Tajnej služby a profil útočníka
„Bol postrelený z veľmi blízkej vzdialenosti veľmi silnou zbraňou a nepriestrelná vesta urobila svoju prácu,“ povedal Trump o zasahujúcom príslušníkovi Tajnej služby. Útočník, ktorého označil za „potenciálneho atentátnika“, mal podľa jeho slov „viacero zbraní“.
Na Trumpovej platforme Truth Social zverejnili približne na začiatku tlačovej konferencie fotografiu údajného strelca, 31-ročného muža z Kalifornie. Prezident tvrdí, že ide o „veľmi chorú osobu“ a podľa jeho názoru to bol „osamelý vlk“. Zároveň dodal, že budova, v ktorej sa podujatie konalo, „nie je veľmi bezpečná“, no zrušenú večeru zorganizujú znova v priebehu nasledujúcich 30 dní a bude „väčšia, lepšia a ešte krajšia“.
Historické paralely a vojna v Iráne
Donald Trump počas brífingu spomenul aj incident z roku 2024, keď bol v Pensylvánii terčom atentátu, pri ktorom utrpel poranenie ucha. Podľa svojich slov študoval o atentátoch a verí, že ľudia sa zameriavajú na tých, ktorí mali „najväčší vplyv“, pričom ako príklad uviedol prezidenta USA Abrahama Lincolna (zomrel po atentáte v roku 1865). Vo svojom príhovore zdôraznil nasledujúce body:
- vyzval všetkých Američanov, aby sa vo svojich srdciach znovu zaviazali k mierovému riešeniu vzájomných rozdielov,
- nevidí dôvod domnievať sa, že tento útok priamo súvisel s prebiehajúcou vojnou v Iráne,
- priznal však, že jeho rázne kroky voči Teheránu z neho nepochybne urobili terč.
„Keď robíte takéto veci, stávate sa terčom. Ak by som to nerobil, myslím, že by som bol oveľa menej terčom, ale je mi cťou ním byť,“ uviedol pre prítomných novinárov. „Neodradí ma to od víťazstva vo vojne v Iráne,“ vyhlásil rázne šéf Bieleho domu.
Vyšetrovanie a vznesenie obvinení
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche na tlačovej konferencii oznámil, že orgány čoskoro vznesú voči útočníkovi obvinenia. Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Tajnej služby naďalej prehľadávajú washingtonský hotel Hilton, kde k incidentu došlo. „Sľubujem, že spravodlivosť bude vykonaná,“ vyhlásil Blanche.
Agenti FBI podľa riaditeľa tohto úradu Kasha Patela aktívne skúmajú všetky balistické dôkazy vrátane „dlhej strelnej zbrane a nábojníc“. Okrem toho prebieha rozsiahly výsluch svedkov, pričom Patel vyzval každého, kto má o tomto incidente akékoľvek informácie, aby ich úradom bezodkladne oznámil.
Podozrivého v pondelok predvedú pred federálny súd, uviedla generálna prokurátorka USA pre Washington Jeanine Pirrová. Útočník podľa nej čelí dvom závažným obvineniam - za použitie strelných zbraní počas násilného trestného činu a za útok na federálnych príslušníkov s použitím nebezpečnej zbrane.