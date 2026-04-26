V súvislosti so streľbou na slávnostnej večeri pre novinárov vo Washingtone už zadržali jedného podozrivého, oznámila to americká Tajná služba. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Donald Trump s manželkou Melaniou, obaja sú v poriadku a v bezpečí. Šéf Bieleho domu okamžite po evakuácii vyzdvihol bezpečnostné zložky za ich bleskový zásah.
Zásah Tajnej služby a detaily od FBI
„Prezident a prvá dáma sú v bezpečí, rovnako ako všetky chránené osoby,“ uviedla Tajná služba USA v oficiálnom vyhlásení. K samotnému incidentu v hoteli Hilton a jeho vyšetrovaniu poskytli úrady a médiá nasledovné informácie:
- streľba sa odohrala v tesnej blízkosti hlavnej bezpečnostnej kontrolnej zóny podujatia,
- podľa predstaviteľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) vystrelila podozrivá osoba priamo na príslušníka Tajnej služby, ten je však našťastie v poriadku,
- k výstrelom podľa agentúry AFP došlo ešte predtým, než mal prezident vystúpiť so svojím prejavom.
Trumpovo vyjadrenie a osud podujatia
Prezident medzičasom na sociálnej platforme Truth Social oznámil, že po návrate usporiada v Bielom dome tlačovú konferenciu. Znovu ubezpečil verejnosť, že on, prvá dáma, viceprezident J. D. Vance aj všetci prítomní členovia kabinetu sú v „dokonalom stave“ a útočník je v rukách polície. Za rýchly a profesionálny zásah bezpečnostným zložkám poďakoval a ocenil ich „fantastickú prácu“.
Prezident podľa svojich slov pôvodne odporučil, aby podujatie pokračovalo, no plne rešpektuje pokyny tajnej služby. „Bez ohľadu na toto rozhodnutie bude tento večer úplne iný, než bol plánovaný, a jednoducho to budeme musieť urobiť znova,“ napísal Trump. Na prestížnej večeri novinárov sa mimochodom zúčastnil vôbec po prvý raz počas svojho pôsobenia v úrade.