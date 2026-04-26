Počas slávnostnej večere pre novinárov vo Washingtone, na ktorej sa v sobotu večer miestneho času zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, zazneli výstrely. Prezidenta okamžite evakuovali agenti tajnej služby a podľa stanice Sky News je v bezpečí. Bezpečnostné zložky z miesta odviedli aj viceprezidenta J. D. Vancea. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Streľba v hoteli Hilton a panika v sále
Agentúra AFP pôvodne informovala o evakuácii prezidenta po „bezpečnostnom incidente“, pričom hlásila hlasné rany priamo na mieste konania večere. Následne sa potvrdilo, že v hoteli Hilton vo Washingtone zazneli výstrely. Reakcia na mieste bola okamžitá:
- vystrašení hostia sa po výstreloch v panike skrývali pod stolmi,
- taktické jednotky polície vtrhli do budovy v priebehu niekoľkých sekúnd,
- nad hotelom v centre hlavného mesta okamžite začali krúžiť policajné vrtuľníky.
Stav vyšetrovania a historické paralely
Podľa správy novinárskeho sprievodu (tzv. „pool report“) bol údajný strelec už zadržaný, hoci agentúra AFP dodáva, že túto informáciu zatiaľ úrady oficiálne nepotvrdili. Podľa predbežných správ utrpela zranenia jedna osoba. K incidentu došlo v sobotu hneď po uvítacom prejave, ešte predtým, než mal Donald Trump vystúpiť so svojím hlavným prejavom. Prezident sa na tejto prestížnej večeri zúčastnil po prvý raz v úrade.
Televízia CNN v tejto súvislosti pripomína, že k sobotňajšiemu incidentu došlo v tom istom hoteli, v ktorom pred viac ako 40 rokmi postrelili prezidenta Ronalda Reagana. Trump bol už v roku 2024 terčom pokusu o atentát v Pensylvánii. Napriek vážnosti situácie sa prezident podľa CNN plánuje na miesto vrátiť a organizátori potvrdili, že podujatie bude pokračovať.