Nedávne zníženie ratingu Slovenska medzinárodnou agentúrou Standard & Poor's (S&P) sa vzhľadom na zložité vonkajšie aj domáce okolnosti dalo očakávať a nemá žiadny zásadný vplyv na schopnosť štátu financovať svoje potreby. V ostrej reakcii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň tvrdo skritizoval opozíciu za to, že sa podľa jeho slov otvorene teší aj z takýchto nepodstatných negatívnych správ.
Žiadny vplyv na financovanie štátu a kritika opozície
Premiér Robert Fico svoje postoje podrobnejšie vysvetlil vo vyhlásení na sociálnej sieti. „Vzhľadom na vonkajšie faktory a naše úsilie nájsť vnútorné zdroje na podporu ekonomiky, čo nám prirodzene neumožňuje drasticky znižovať deficit, sme očakávali, že Slovensku môže byť znížený rating, čo sa aj stalo. Toto rozhodnutie nemá žiadny zásadný vplyv na naše vonkajšie financovanie, pretože sme neustále v stabilnom pásme,“ zdôraznil predseda vlády.
Opozícia podľa neho nemôže vládu kritizovať za zdražovanie alebo nezamestnanosť, preto jej na útoky slúži akákoľvek zámienka. „Je smiešne ich sledovať, ako sa dnes pri zníženom ratingu natriasajú od radosti, hoci vedia, že to nemá žiadny zásadný negatívny vplyv na Slovensko. Politiku, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich, majú tak hlboko zakorenenú, že sa tešia zo všetkého, aj z tých nepodstatných negatívnych správ,“ konštatoval Fico. Zároveň pripomenul, že v roku 2023 odovzdali predchádzajúce vlády tej súčasnej najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ).
Výzvy na demisiu ministra a reakcia rezortu
Ratingová agentúra S&P znížila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň, a to z A+ (s negatívnym výhľadom) na A (so stabilným výhľadom). Tento krok vyvolal na domácej politickej scéne okamžitú odozvu s nasledujúcimi požiadavkami a stanoviskami:
- predstavitelia viacerých opozičných strán považujú zníženie ratingu za jasné potvrdenie zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády,
- zodpovednosť podľa nich nesie predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý by mal podľa opozície zo svojej funkcie bezodkladne odstúpiť,
- samotný minister však kritiku rázne odmietol a výzvam na demisiu nemieni vyhovieť.
Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický na margo kritiky dodal, že zníženie hodnotenia bolo zo strany vlády očakávané. Dôrazne tiež pripomenul, že rating od S&P sa naďalej nachádza v bezpečnom investičnom pásme a zostáva stále o jeden stupeň vyšší, než aké hodnotenie krajine momentálne priraďujú ďalšie dve veľké medzinárodné agentúry Moody's a Fitch.