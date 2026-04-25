Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách vo viacerých okresoch stredného a severného Slovenska. V tejto súvislosti platí už od polnoci výstraha prvého stupňa. V ranných hodinách vietor ešte zosilnie, pričom pre viaceré oblasti je už vydaná prísnejšia výstraha druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o zhoršenej situácii informoval na svojom oficiálnom webe.
Extrémny vietor na horách: Nárazy až do 160 km/h
Výstraha pred nebezpečným vetrom na horách potrvá do nedele (26. 4.) do 17.00 h a týka sa priamo týchto okresov:
- Banská Bystrica, Brezno, Poprad,
- Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin,
- Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
Pre viaceré z týchto okresov platí od 4.00 h do 9.00 h druhý stupeň výstrahy, pretože vietor tam ojedinele môže dosiahnuť extrémnu rýchlosť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornili v tejto súvislosti meteorológovia.
Rozšírené výstrahy pre ďalšie kraje a okresy
SHMÚ zároveň vydal na nedeľu výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Rovnaké varovanie platí od 6.00 h až do večera aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Poprad, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.