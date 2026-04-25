Doložka o vzájomnej obrane členských štátov Európskej únie (článok 42 ods. 7 Zmluvy o EÚ) je podľa francúzskeho prezidenta napísaná absolútne jednoznačne a neexistuje žiadny priestor na jej odlišnú interpretáciu. Emmanuel Macron to vyhlásil v sobotu po tom, čo o praktických dopadoch aktivácie tejto dôležitej doložky rokovali lídri členských štátov na neformálnom zasadnutí Európskej rady na Cypre.
Trumpova kritika a cyperské obavy
Diskusia o vzájomnej obrane v rámci EÚ sa v uplynulom čase výrazne rozprúdila z dvoch kľúčových dôvodov:
- americký prezident Donald Trump od začiatku vojny proti Iránu ostro kritizuje ostatné štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) za to, že nepodporili USA pri bojových operáciách, čo vo viacerých členských krajinách vyvolalo obavy, či im Washington vôbec príde na pomoc v prípade útoku,
- predsednícka krajina Rady EÚ Cyprus, ktorý inak nie je členom NATO, taktiež požadoval otvoriť túto otázku, keďže v marci britskú vojenskú základňu na ostrove nečakane zasiahli drony letiace z Libanonu.
Lídri sa podľa cyperského prezidenta Nikosa Christodoulidesa na zasadnutí definitívne dohodli, že samotná Európska komisia už čoskoro „pripraví návrh“ toho, ako bude Únia prakticky reagovať v prípade ostrej aktivácie doložky o vzájomnej obrane.
Doplnok k NATO a grécko-francúzska zmluva
„Pokiaľ ide o článok 42 ods. 7, pre nás je to jednoznačné a v tejto doložke nie je, ak to tak môžem povedať, žiadny priestor na odlišnú interpretáciu či nejednoznačnosť,“ povedal Emmanuel Macron na tlačovej konferencii v Grécku po boku tamojšieho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Zmluva o EÚ presne uvádza, že „v prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, ostatné členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami“. Historicky k jeho aktivácii došlo zatiaľ iba jediný raz – v roku 2015 ju využilo práve Francúzsko po krvavých útokoch teroristov z Islamského štátu v Paríži.
Macron aj šéf gréckej vlády však svorne zdôraznili, že snahy o posilnenie obrany na úrovni EÚ by mali byť vnímané najmä ako doplnok k NATO. „Povedal by som, že NATO a Spojené štáty by mali byť spokojné s tým, že Európa berie strategickú autonómiu vážne a viac investuje do obrany. Týmto spôsobom posilňujeme európsky pilier NATO,“ povedal na záver Mitsotakis. Obaja lídri sa zároveň dohodli na predĺžení vzájomnej zmluvy o strategickej spolupráci o ďalších päť rokov s dôrazom na prehĺbenie vzťahov v obrane.