Po tragickej zrážke osobného auta a bicykla neďaleko Banskej Štiavnice prišiel v sobotu o život cyklista. O smutnej udalosti informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková s odvolaním sa na agentúru TASR.
Prejazd do protismeru a zrážka s policajtkou
Spresnila, že udalosť sa stala na ceste I/51 v smere od Banskej Belej do obce Kozelník v okrese Banská Štiavnica. Podľa predbežných informácií mal cyklista z doteraz nezistených príčin prejsť pri prejazde zákrutou do protismeru. V ňom sa následne čelne zrazil s osobným autom. Hovorkyňa objasnila aj dôležitý detail celej tragédie – vozidlo viedla v čase svojho osobného voľna policajtka.
Smrteľné zranenia a odber krvi
Cyklista utrpel pri nehode devastačné zranenia, ktorým, žiaľ, priamo na mieste podľahol. Polícia po zabezpečení miesta činu vykonala štandardné úkony na zistenie prítomnosti alkoholu u oboch účastníkov:
- „Vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodičky osobného auta vylúčili,“ podotkla Petra Kováčiková,
- u zosnulého cyklistu úrady nariadili odber krvi na ďalšiu expertízu.
Všetky bližšie okolnosti vzniku tejto tragickej nehody, ako aj jej presná príčina, zostávajú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Odborníci budú zisťovať najmä to, prečo presne cyklista prešiel do protismeru a či sa dalo zrážke akýmkoľvek spôsobom zabrániť.