Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) a podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) sa v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy prekvapivo zhodli na potrebe odbornej diskusie o zmene ústavy. Cieľom by malo byť umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. Kým Raši nevylúčil, že by s touto iniciatívou prišla priamo jeho strana, Dubéci upozorňuje na právnu zložitosť tohto kroku a odmieta narýchlo šité zmeny.
Zmena ústavy a účasť na letnom referende
Podľa Richarda Rašiho je najvyšší čas dať občanom takúto možnosť. Je toho názoru, že pokiaľ má občan možnosť dať politikom moc, mal by mať legitímnu možnosť im ju aj zobrať. „Ja som presvedčený, že teraz práve vzniká priestor na to, aby sme túto možnosť občanom dali. Možno aj výzva na kolegu, pána podpredsedu národnej rady Dubéciho, že či by ste boli ochotní, keby sme s touto iniciatívou prišli, podporiť to, aby sme referendum do ústavy dali, aby sme dali možnosť ľuďom v legitímnom referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia. Samozrejme, za podmienok, aby to nebolo hneď po voľbách alebo hneď pred nasledujúcimi voľbami,“ uviedol predseda parlamentu.
Martin Dubéci súhlasí s tým, že je potrebné sa o téme rozprávať, no rázne odmieta riešiť ju skratkovito prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Podľa jeho slov si zmena vyžaduje opatrný prístup z viacerých dôvodov:
- ide o právne komplikovanú otázku, pri ktorej sa stretáva princíp prikázania vôle občanov so slobodným výkonom mandátu poslancov,
- odborná diskusia je nutná a nemala by sa obchádzať napríklad v druhom čítaní pri iných návrhoch,
- ústava už podľa neho v posledných rokoch trpela dosť „zbrklými“ politickými nápadmi.
V súvislosti s už vyhláseným referendom, ktoré prezident Peter Pellegrini naplánoval na 4. júla, Dubéci potvrdil svoju aktívnu účasť. Raši nateraz svoje rozhodnutie zúčastniť sa hlasovania potvrdiť nevedel.
Nové tváre v Košiciach a Fico v Moskve bez Hlasu
V diskusii sa politici dotkli aj nadchádzajúcich spojených samosprávnych volieb. Obaja sa zhodujú, že je nevyhnutná výmena predsedu Košického samosprávneho kraja. „Pre mňa je jediným kandidátom, ktorý môže poraziť súčasného župana, Michal Kaliňák, najväčší expert, a ešte máme stále čas na to, pretože je to aj môj priateľ, aby sme ho na túto cestu dostali,“ vyhlásil Raši a odmietol, že by Hlas-SD pracoval na volebnej spolupráci s hnutím Republika. Dubéci deklaroval, že PS odmieta spoluprácu s koalíciou aj Republikou, a myslí si, že Hlas-SD by sa voči nej mal vyhraniť ešte viac.
Raši zároveň verejnosť informoval, že nikto z koaličného Hlasu-SD nebude sprevádzať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na májových oslavách v Moskve pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Strana má podľa jeho slov iné presvedčenie. „Tú úctu treba dať najmä tu, pri pamätníkoch na Slovensku,“ povedal, s čím Dubéci absolútne súhlasil a cestu označil za nešťastný signál. Na záver obaja označili pozvanie Ruska na decembrový samit G20 v Spojených štátoch za prekvapivé, pričom Dubéci podmienil akýkoľvek návrat Moskvy do medzinárodných štruktúr minimálne uzavretím dlhodobého prímeria na Ukrajine.