Slovensko má po aktuálnom zhoršení ratingu od agentúry S&P celkovo už o sedem stupňov horšie hodnotenie ako susedná Česká republika, ak sa do porovnania započíta aj skóre od ďalších dvoch významných agentúr Moody's a Fitch. Na tento priepastný rozdiel upozornil hlavný ekonóm českej Trinity Bank Lukáš Kovanda s tým, že ide o najhorší výsledok našej krajiny od roku 2002.
Horšie ako v ére pred prijatím eura
Ekonóm pripomenul, že začiatkom milénia sa Slovensko ešte len zotavovalo z éry mečiarizmu, platilo korunou a bolo dokonca pred samotným vstupom do mechanizmu prijatia eura ERM II. „Slovensko teraz aj s eurom svojím ratingom za Českom zaostáva výraznejšie než napríklad v roku 2003, keď ešte bežne platilo korunou,“ zhodnotil Lukáš Kovanda.
Agentúra S&P zhoršila Slovensku rating v piatok (24. 4.) zo stupňa A+ na A. Analytici ako hlavné domáce dôvody tohto kroku uvádzajú najmä pretrvávajúce problémy s fiškálnou konsolidáciou a neochotu šetriť. Situáciu navyše výrazne komplikujú aj ďalšie dôležité faktory na globálnej úrovni, na ktoré je malá proexportná ekonomika mimoriadne citlivá:
- negatívny vývoj v medzinárodnom obchode,
- minuloročné vysoké clá americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa,
- aktuálna vojna v Perzskom zálive a s ňou spojená ropná kríza,
- problémy našich najväčších obchodných partnerov v rámci EÚ.
Slabý rast a nepopulárne opatrenia pred voľbami
V tomto roku by slovenská ekonomika mala podľa odhadov vzrásť len o slabých 0,5 %. V rokoch 2027 až 2029 prognózuje S&P hospodársky rast v priemere na úrovni 1,9 %. Ekonóm Kovanda k týmto číslam doplnil: „Navyše agentúra očakáva, že deficity Slovenska zostanú na pomerne vysokej úrovni, a to kvôli ťažkostiam pri redukcii sociálnych výdavkov, navýšeniu obranných výdavkov a kvôli volebnému cyklu, keď sa bude súčasný kabinet s blížiacimi sa voľbami v rastúcej miere zdráhať podnikať nepopulárne opatrenia typu ďalších škrtov.“
Ministerstvo financií (MF) SR však v oficiálnom stanovisku tvrdí, že zníženie ratingu bolo iba očakávaným krokom. Doterajšie hodnotenie od S&P bolo totiž až o dva stupne vyššie v porovnaní s ostatnými agentúrami. Rezort argumentuje, že za úpravou stoja primárne negatívne externé vplyvy a globálna neistota. Jedným dychom však priznal, že tŕňom v oku sú pre ratingovú agentúru aj samotné 13. dôchodky, ktoré napriek nutnosti šetrenia zostávajú pre súčasnú vládu absolútnou prioritou.