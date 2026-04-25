Združenie nemeckých letísk (ADV) v sobotu vyslovilo veľké znepokojenie nad rozhodnutím írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair zatvoriť svoju základňu na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko a zredukovať počet letov z nemeckej metropoly na polovicu. Šéf ADV Ralph Beisel však upozornil, že nejde len o problém Berlína, ale o krízu celého nemeckého sektora leteckej dopravy.
Vysoké dane a priepastné rozdiely v poplatkoch
Podľa Ralpha Beisela sú náklady v nemeckom leteckom sektore v porovnaní s konkurenciou neúnosne vysoké. „Nadmerné dane a poplatky bránia nemeckým letiskám v účasti na dynamickom raste európskej leteckej dopravy,“ uviedol otvorene. Podľa dát, ktoré poskytlo ADV, sú rozdiely skutočne priepastné:
- let z Berlína do destinácie Palma de Mallorca stojí leteckú spoločnosť na daniach a poplatkoch približne 7 600 eur, kým z neďalekej Varšavy je to len zhruba 4 400 eur,
- diaľkové lety z Nemecka do New Yorku stoja aerolinky na poplatkoch a daniach približne 23 500 eur, pričom európsky priemer pri letoch z iných letísk je iba 13 900 eur.
V tejto súvislosti združenie poznamenalo, že osobná letecká preprava sa za ostatných desať rokov v Nemecku zvýšila podstatne menej ako v okolitých susedných štátoch.
Odchod Ryanairu a nezhody o cenníku
Letecká spoločnosť Ryanair v piatok (24. 4.) oznámila, že uzavrie svoju základňu v Berlíne a stiahne z mesta sedem lietadiel, ktoré tam má trvalo umiestnené. Lety do Berlína budú síce pokračovať, ale výlučne s lietadlami so základňou mimo Nemecka. Ryanair tvrdí, že tento radikálny krok je priamym dôsledkom plánov letiska Berlín-Brandenbursko zvýšiť poplatky od roku 2027 do roku 2029 o ďalších 10 %. Vedenie letiska však tvrdenie o pláne na zvyšovanie poplatkov odmietlo a vyhlásilo, že oznámenie írskeho prepravcu ho prekvapilo, keďže obe strany v súčasnosti stále aktívne rokujú.