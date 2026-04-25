Aktuálne zníženie ratingu Slovenska medzinárodnou agentúrou Standard & Poor's (S&P) je podľa opozície jasným potvrdením zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády. Zodpovednosť za tento stav nesie predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorého opoziční predstavitelia vyzývajú na okamžité odstúpenie z funkcie.
Drahšie požičiavanie a strata dôvery
Zníženie ratingu má reálny vplyv na životy na Slovensku. Europoslanec a zástupca opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ľudovít Ódor upozornil, že tento krok prinesie viaceré negatívne dôsledky:
- vyššie splátky štátneho dlhu,
- menej peňazí v štátnom rozpočte,
- celkový úbytok investorov.
„Toto rozhodnutie len potvrdzuje to, čo sme už dávno hovorili, že konsolidácia napriek trom pokusom takmer vôbec neprebehla. Keď zlepšíte stav verejných financií, tak ratingové hodnotenie by malo byť lepšie, nie horšie. Preto vyzývam pána Kamenického, aby konečne urobil prvú správnu vec pre slovenskú ekonomiku a odstúpil,“ vyhlásil Ódor. Podľa poslanca PS a člena finančného výboru Štefana Kišša ide o „tvrdé vysvedčenie“ vlády, pričom zníženie ratingu označil za priamy dôsledok nezodpovedného riadenia a chaosu.
Domáce zlyhania a nefungujúce balíčky
Kritikou nešetrilo ani KDH. Podľa poslanca Rastislava Krátkeho je deficit po troch rokoch stále na úrovni 6 miliárd eur a dlh naďalej rastie. Hnutie upozornilo, že tentoraz nejde o globálne riziká, ale o priamy dôsledok domácich zlyhaní a premrhanej šance na ozdravenie verejných financií. „Minister Kamenický už nemôže chlácholiť verejnosť tak, ako to robil v októbri 2025 počas druhého kola konsolidácie, keď tvrdil, že riadi verejné financie zodpovedne, lebo S&P mu vtedy neznížila rating,“ dodal Krátky.
K výzvam sa pridala aj strana SaS, podľa ktorej aktuálna situácia potvrdzuje, že konsolidačné balíky nefungujú. „Občania boli nielen oklamaní, ale sú ešte aj viac zadlžení. Vláda brzdí rast konsolidačnými opatreniami, zvyšovaním DPH a neistotou, ktorú sama vytvára,“ vyhlásil Marián Viskupič s varovaním, že ak vláda nezačne konať rýchlo a zodpovedne, príde ďalší tlak na zvyšovanie daní pre obyvateľov a podnikateľov.
Samotná ratingová agentúra S&P upravila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Podľa Ministerstva financií (MF) SR ide o očakávaný krok, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Rezort sa bráni tým, že za úpravou stoja najmä negatívne externé vplyvy – problémy obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. Tŕňom v oku však pre agentúru naďalej zostávajú aj 13. dôchodky.