Tragická dopravná udalosť, pri ktorej prišiel o život 59-ročný vodič kamiónu, sa stala v skorých ranných hodinách na ceste I/16 pri obci Slavec v okrese Rožňava. Polícia v tejto súvislosti už začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovala o tom v sobotu košická krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete.
Plynulý prechod do protismeru a priekopy
Podľa doterajších zistení viedol vodič z Košíc nákladné motorové vozidlo značky DAF s návesom v smere od Plešivca na Rožňavu. Na rovnom úseku cesty z doposiaľ presne nezistených príčin plynulo prešiel do protismernej časti vozovky, následne zišiel mimo cestu do trávnatého porastu a priekopy, kde napokon havarované vozidlo zastalo. Vo vozidle sa vodič v čase nehody nachádzal sám.
„Svedkovia udalosti okamžite privolali záchranné zložky, ktoré sa muža snažili oživiť. Napriek ich úsiliu sa vodiča zachrániť nepodarilo,“ uviedla polícia k záchrannej akcii na mieste činu. Policajti následne vykonali potrebné úkony smerujúce k riadnemu zadokumentovaniu dopravnej nehody. Obrovský kamión po udalosti nezasahoval do jazdných pruhov, premávka v danom úseku preto našťastie nebola obmedzená.
Odpovede prinesie až nariadená pitva
„Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela polícia s tým, že súčasťou vyšetrovania bude aj zisťovanie prípadnej prítomnosti návykových látok. Kľúčová však bude najmä nariadená pitva. Tá s definitívnou platnosťou objasní, či za náhlou stratou kontroly nad riadením a následnou tragédiou mohol byť nečakaný zdravotný kolaps vodiča, alebo za ňou stála iná príčina.