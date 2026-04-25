Po vážnej dopravnej nehode na priechode pre chodcov v Lučenci musel ťažko zranenú 51-ročnú ženu transportovať do nemocnice záchranársky vrtuľník. O nešťastnej udalosti informovala v sobotu banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková s odvolaním sa na agentúru TASR.
Nehoda na priechode a prvá pomoc
Udalosť sa podľa polície stala v piatok (24. 4.) večer na Ulici Martina Rázusa v Lučenci. Podľa predbežných informácií došlo k nehode vo chvíli, keď žena prechádzala cez cestu po riadne vyznačenom priechode pre chodcov. „Vodič osobného auta na mieste zastavil a podal zranenej žene prvú pomoc,“ objasnila Petra Kováčiková. Dodala, že chodkyňu s ťažkými zraneniami následne previezla letecká záchranná služba do banskobystrickej nemocnice.
Vyšetrovanie a výzva polície
Polícia po nehode vykonala štandardné úkony na zistenie prítomnosti alkoholu u oboch účastníkov:
- u vodiča dychová skúška prítomnosť alkoholu okamžite vylúčila,
- u zrazenej chodkyne bol políciou nariadený odber krvi.
Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú momentálne predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti s dopravnou nehodou už bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Polícia v súvislosti s podobnými tragédiami na cestách dôrazne pripomína, aby boli všetci účastníci premávky maximálne opatrní. Vyzýva najmä vodičov, aby sa k priechodom pre chodcov približovali so zvýšenou pozornosťou, znížili rýchlosť jazdy a boli pripravení v akejkoľvek situácii včas zastaviť.