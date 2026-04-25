V rieke Drammenselva neďaleko mesta Hokksund približne 60 kilometrov západne od nórskeho hlavného mesta Oslo spozorovali v piatok ráno bieluhu žltobielu, ktorá sa pre svoje sfarbenie často označuje aj ako biela veľryba. Podľa verejnoprávnej televízie NRK sa nachádzala ďaleko od svojho prirodzeného prostredia v arktických vodách, informuje agentúra AFP.
Prirodzené prostredie a dôvody presunu
Bieluhy, ktoré dorastajú do dĺžky piatich metrov, sa zvyčajne vyskytujú oveľa severnejšie, v blízkosti Grónska alebo v Arktíde v oblastiach nad Nórskom alebo Ruskou federáciou. Ako pre agentúru AFP uviedla výskumníčka z Nórskeho polárneho inštitútu Marie-Anne Blanchetová, tieto morské cicavce sa zvyčajne presúvajú z nasledujúcich dôvodov:
- hľadanie potravy,
- obdobie párenia,
- útek pred prirodzenými predátormi.
Biela veľryba v Hokksunde
Zdravotný stav a výzva pre verejnosť
Podľa výskumníčky sa táto konkrétna veľryba zdá byť zdravá a pláva normálnym spôsobom. „Nevieme však, prečo priplávala až sem,“ doplnila s tým, že na juhu Škandinávie sa tento morský cicavec bežne nevyskytuje. „Dokáže však plávať aj v sladkých vodách,“ dodala Blanchetová.
Niektoré jedince sa niekedy odvážia plávať aj južnejšie – až do Atlantiku, ale len veľmi zriedkavo sa objavia v blízkosti nórskej metropoly.
„Teoreticky by mala byť schopná nájsť cestu späť do svojho prirodzeného prostredia, ale kontakt s ľuďmi nie je ideálny. Jediné, čo môžeme urobiť, je nechať ju na pokoji,“ uzavrela Blanchetová svoju výzvu smerom k verejnosti.