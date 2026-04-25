Dve otázky, na ktoré budú občania odpovedať v júlovom referende, nemajú podľa publicistu Juraja Hrabka veľký význam a boli len prílepkom k vyradenej otázke o predčasných voľbách. Hrabko to uviedol v relácii TASR TV, kde okrem referenda komentoval aj obnovené dodávky ropy a regionálnu politiku.
Otázky referenda a vyradenie predčasných volieb
Voliči budú 4. júla v referende napokon hlasovať len o dvoch otázkach:
- či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty (napríklad pre úradujúceho premiéra),
- či súhlasia s tým, aby boli opätovne obnovené inštitúcie Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra (NAKA).
Kľúčovú otázku, ktorá znela „Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR prijala uznesenie, ktorým skráti svoje IX. volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady SR určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda?“, prezident Peter Pellegrini medzi referendové nezaradil, lebo podľa neho nespĺňa ústavné podmienky na vyhlásenie.
Hrabko v tejto súvislosti pripomenul, že keď sa v parlamente v roku 2023 hlasovalo o forme, akou je možné vyvolať predčasné voľby, práve referendum z nej vypustili na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov vtedajšej vládnej koalície – teda tých politikov, ktorí dnes z opozičných lavíc referendum o predčasných voľbách iniciujú a podporujú. „Politici sa dohodli, že iba parlament bude mať takúto možnosť. Iba uznesením parlamentu je možné dnes skrátiť volebné obdobie. Nie referendom,“ konštatoval analytik.
Rozhodnutie prezidenta vyradiť otázku považuje Hrabko za legitímne aj vzhľadom na rozhodnutie Ústavného súdu SR z roku 2021, ktorý podobnú otázku označil za protiústavnú. Samotný výber termínu referenda počas letných prázdnin však podľa neho nebol od prezidenta „vôbec elegantný“.
Možné scenáre a ďalšie politické témy
Ak referendum nebude pre nízku účasť platné, strana Smer-SD bude podľa Hrabka argumentovať, že tým občania odobrili ich pôvodné rozhodnutie zrušiť špeciálnu prokuratúru. Zaujímavý scenár by nastal pri platnom referende: „Nie je problém to zriadiť, dosadiť tam svojich ľudí a urobiť to na svoj obraz,“ upozornil Hrabko na skutočnosť, že vládna koalícia by takúto inštitúciu mohla jednoducho obnoviť, no obsadiť ju vlastnými nominantmi, čo by opozícii v budúcnosti značne zviazalo ruky.
Okrem témy referenda Hrabko v TASR TV komentoval aj ďalšie aktuálne politické a spoločenské udalosti:
- spustenie dodávok ropy cez ropovod Družba označil za dobrú správu pre Slovensko aj Maďarsko, no upozornil, že ich prípadné prerušenie má v rukách len Ukrajina a Európska komisia,
- reagoval aj na vyjadrenie Igora Matoviča (z 18. apríla) o podpore Milana Majerského (KDH) vo voľbách na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja,
- tvrdí, že Matovič „vždy tú pomocnú ruku bude vzťahovať iba k sebe a svojmu hnutiu“, no nič mu nebráni svojich voličov priamo vyzvať na voľbu šéfa KDH.