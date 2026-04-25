Spoločnosť Anthropic, popredný hráč v oblasti umelej inteligencie, v piatok potvrdila, že americký technologický gigant Google plánuje do startupu investovať rekordných 40 miliárd dolárov. Táto masívna finančná injekcia nadväzuje na hlbšiu technologickú spoluprácu a prichádza v čase vyostreného boja o dominanciu v sektore generatívnej AI.

Detaily investície od Google a Amazonu

Nemenovaný predstaviteľ spoločnosti Anthropic potvrdil, že dohoda s Google nie je jednorazová, ale rozdelená na fázy. Okrem toho sa do financovania zapojil aj ďalší gigant. Zverejnené finančné podmienky sú nasledovné:

  • Google: Celková suma až 40 miliárd dolárov (10 miliárd ako počiatočná investícia, zvyšných 30 miliárd podmienených cieľmi),
  • Amazon: Plánuje investovať celkovo 25 miliárd dolárov (5 miliárd hneď, 20 miliárd po dosiahnutí míľnikov),
  • Technologický záväzok: Anthropic vynaloží viac než 100 miliárd dolárov na služby Amazon Web Services (AWS) počas desiatich rokov.

Model Mythos a kontroverzie s Pentagónom

Investície prichádzajú v čase, keď Anthropic čelí tlaku zo strany vládnych inštitúcií. Po spore s Pentagónom ohľadom odmietania vojenského využitia modelov navštívil Biely dom generálny riaditeľ spoločnosti Dario Amodei. Spoločnosť sa aktuálne sústredí na bezpečnosť svojho najnovšieho modelu:

  • model Mythos je považovaný za tak výkonný, že by mohol byť zneužitý hackermi,
  • prístup k nemu má aktuálne len 40 vybraných technologických firiem na účely bezpečnostného testovania,
  • tento týždeň však startup priznal, že preveruje podozrenie na neoprávnený prístup k tomuto modelu.

Spolupráca s Google zahŕňa aj využívanie špeciálnych čipov a cloudových služieb spoločnosti, čo startupu umožní trénovať ešte komplexnejšie modely umelej inteligencie a upevniť si pozíciu popredného konkurenta na trhu.