Spoločnosť Anthropic, popredný hráč v oblasti umelej inteligencie, v piatok potvrdila, že americký technologický gigant Google plánuje do startupu investovať rekordných 40 miliárd dolárov. Táto masívna finančná injekcia nadväzuje na hlbšiu technologickú spoluprácu a prichádza v čase vyostreného boja o dominanciu v sektore generatívnej AI.
Detaily investície od Google a Amazonu
Nemenovaný predstaviteľ spoločnosti Anthropic potvrdil, že dohoda s Google nie je jednorazová, ale rozdelená na fázy. Okrem toho sa do financovania zapojil aj ďalší gigant. Zverejnené finančné podmienky sú nasledovné:
- Google: Celková suma až 40 miliárd dolárov (10 miliárd ako počiatočná investícia, zvyšných 30 miliárd podmienených cieľmi),
- Amazon: Plánuje investovať celkovo 25 miliárd dolárov (5 miliárd hneď, 20 miliárd po dosiahnutí míľnikov),
- Technologický záväzok: Anthropic vynaloží viac než 100 miliárd dolárov na služby Amazon Web Services (AWS) počas desiatich rokov.
Model Mythos a kontroverzie s Pentagónom
Investície prichádzajú v čase, keď Anthropic čelí tlaku zo strany vládnych inštitúcií. Po spore s Pentagónom ohľadom odmietania vojenského využitia modelov navštívil Biely dom generálny riaditeľ spoločnosti Dario Amodei. Spoločnosť sa aktuálne sústredí na bezpečnosť svojho najnovšieho modelu:
- model Mythos je považovaný za tak výkonný, že by mohol byť zneužitý hackermi,
- prístup k nemu má aktuálne len 40 vybraných technologických firiem na účely bezpečnostného testovania,
- tento týždeň však startup priznal, že preveruje podozrenie na neoprávnený prístup k tomuto modelu.
Spolupráca s Google zahŕňa aj využívanie špeciálnych čipov a cloudových služieb spoločnosti, čo startupu umožní trénovať ešte komplexnejšie modely umelej inteligencie a upevniť si pozíciu popredného konkurenta na trhu.