Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) upravila rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. V piatok o tom oficiálne informovalo Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého ide o dlhodobo očakávaný krok.
Dôvody zníženia ratingu a 13. dôchodky
Podľa rezortu financií bol doterajší rating od S&P až o dva stupne vyšší ako hodnotenia od ostatných agentúr. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa MF SR najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia našu ekonomiku – ako napríklad problémy najväčších obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. S&P však ako jeden z dôvodov úpravy uvádza aj rozhodnutia vlády v poskytovaní „štedrých sociálnych transferov“, pričom tŕňom v oku sú pre agentúru najmä 13. dôchodky.
„Beriem na vedomie, že ratingové hodnotenie v tejto súvislosti konkrétne poukazuje na 13. dôchodky. Starostlivosť o seniorov a ich podpora je však prioritou vlády Roberta Fica (Smer-SD), má to aj vo svojom Programovom vyhlásení. Chcem zdôrazniť, že sa otvorene a dlhodobo hlásime k prosociálne orientovanej politike a 13. dôchodky sú jedným z jej hlavných pilierov a to ani meniť nebudeme,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Vplyv na štátny dlh a postoj investorov
Rezort financií upokojuje, že zníženie ratingu podľa jeho ekonómov aj podľa predstaviteľov Agentúry pre riadenie likvidity a dlhu nebude mať vplyv na výšku úrokov pri predaji štátnych dlhopisov. Z hodnotenia agentúry a reakcie ministerstva vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- ratingová agentúra S&P konštatuje, že „profil dlhu SR zostáva priaznivý, s dlhou splatnosťou a relatívne výhodnými podmienkami financovania“,
- aj napriek aktuálnej zmene je hodnotenie stále o jeden stupeň lepšie ako ratingy od agentúr Moody's a Fitch,
- rezort tento krok pre situáciu vo svete očakával a dlhodobo ho podľa neho zohľadňovali aj samotní investori.
„Rozhodnutie nemá žiaden vplyv na úverový kredit Slovenskej republiky,“ zhodnotil Kamenický. Z trojice najznámejších ratingových agentúr znížila v poslednom období koncom roka 2024 Slovensku rating aj agentúra Moody's, a to rovnako o jeden stupeň na úroveň A3 so stabilným výhľadom.