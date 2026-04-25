Spojené štáty neberú záujmy Ruska do úvahy, vyhlásil v piatok podľa agentúry TASS ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rešpektovanie záujmov Moskvy je pritom podľa neho nevyhnutným predpokladom pre akúkoľvek vzájomne prospešnú spoluprácu.
Podmieňovanie spolupráce a energetické trhy
USA podľa slov Lavrova vyzývajú Rusko, aby „vyriešilo situáciu na Ukrajine, zvážilo, kde môže urobiť ďalšie ústupky, a keď to bude hotové“, tak sa údajne otvoria „obrovské hospodárske príležitosti“.
„A zároveň nás vytláčajú zo všetkých svetových energetických trhov,“ posťažoval sa šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruskú televíziu s tým, že Washington takúto situáciu „víta“, pričom sa „stará len o svoje vlastné blaho“.
Lavrov ďalej zdôraznil potrebu rovnocenného prístupu. „Ak sme však pripravení realizovať na našom území projekty, ktoré sú prospešné pre obe strany, a poskytnúť Američanom to, čo chcú, mali by sa zohľadniť aj naše záujmy. Zatiaľ však nevidíme, že by to tak bolo,“ poznamenal a dodal, že Rusko musí byť Západom rešpektované „nielen pre jeho bohatstvo“.
Zložité vzťahy s Trumpovou administratívou
Z nedávnych vyjadrení ruských predstaviteľov a mediálneho kontextu vyplýva, že vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom zostávajú napriek zmene americkej administratívy naďalej komplikované:
- Lavrov už začiatkom februára vyhlásil, že USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa v skutočnosti nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko a nie sú pripravené obnoviť ekonomickú spoluprácu,
- hovorca Kremľa Dmitrij Peskov koncom marca potvrdil, že USA podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce vyslovene ukončením vojny na Ukrajine,
- po ruskej invázii v roku 2022 klesli vzťahy na historické dno, avšak podľa agentúry Reuters sa situácia začala mierne zlepšovať po tom, čo sa Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu.
Napriek prvotným nádejam Moskvy na rýchlu zmenu kurzu po amerických voľbách tak súčasná diplomatická rétorika naznačuje, že Spojené štáty a Rusko naďalej narážajú na zásadné prekážky pri hľadaní kompromisu o Ukrajine a rozdelení vplyvu na globálnych trhoch.