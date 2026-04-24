Európska únia by mala povojnovú obnovu Ukrajiny financovať prostredníctvom uvalenia cla na dovoz tovaru z Ruska, vyhlásil v piatok estónsky premiér Kristen Michal. Obnova zničenej infraštruktúry a zbombardovaných miest na Ukrajine si podľa neho vyžiada stovky miliárd eur.
Kontroverzná obchodná politika a sankcie
V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zaviedli európske štáty proti Rusku sankcie, zakázali dovoz mnohých ruských tovarov a zaviedli clá na obilie a hnojivá. Európska únia však zatiaľ nezvýšila clá na dovoz povoleného tovaru s výslovným cieľom pomôcť Ukrajine, pričom táto myšlienka – využívať obchodnú politiku na bezpečnostné účely – zostáva v mnohých ohľadoch kontroverzná.
„Musíme zaviesť clá na tovar z Ruska, aby sme mohli uhradiť škody. V rôznych kruhoch a na rôznych stretnutiach sa hovorí o tom, že rôzne clá na ruský tovar by mohli financovať obnovu Ukrajiny,“ povedal premiér Kristen Michal popri summite EÚ na Cypre.
Obrovské náklady na obnovu a zodpovednosť Ruska
Magazín Politico pripomína, že nedávna iniciatíva siedmich krajín (vrátane Estónska) na uvalenie cla na ruskú oceľ a hnojivá uviazla a napokon nebola ani súčasťou 20. balíka protiruských sankcií, na ktorom sa EÚ tento týždeň dohodla. Z aktuálnych odhadov finančných nákladov a dostupných zdrojov pre Ukrajinu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- vlaňajší výskum na objednávku ukrajinskej vlády, OSN, Európskej komisie a Svetovej banky odhadol, že komplexná obnova krajiny by počas desiatich rokov stála 500 miliárd eur,
- vyčísliť celkové finančné náklady invázie je nesmierne ťažké, keďže si vyžiadala státisíce ukrajinských obetí, vyhnala z domovov milióny ľudí a zrovnala mestá so zemou,
- na pokrytie tejto obrovskej sumy nebudú podľa estónskeho premiéra stačiť ani zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky vo výške 210 miliárd eur, ktoré sú nateraz zadržiavané v EÚ.
Kristen Michal rázne vyhlásil, že zodpovednosť za povojnovú obnovu by malo niesť výlučne Rusko. „Lebo ak nebudú niesť zodpovednosť, tak sa to zopakuje. My máme s Ruskom dlhšiu históriu. Vieme, aké je Rusko. Nezávislosť sme získali len nedávno,“ zdôraznil estónsky premiér s odkazom na trpké historické skúsenosti svojho národa.