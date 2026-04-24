Okamžité otvorenie Hormuzského prielivu je životne dôležité pre celý svet. Po piatkovom rokovaní európskych lídrov na Cypre to vyhlásil predseda Európskej rady António Costa, podľa ktorého je ešte skoro na akékoľvek zmierňovanie protiiránskych sankcií.
Uzavretie prielivu a dôležitosť slobody plavby
Prieliv, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky energetických surovín, je od začiatku vojny Spojených štátov proti Iránu uzavretý. Irán ho navyše aj zamínoval, pričom úplné odmínovanie prielivu po jeho sprístupnení by podľa nemenovaného predstaviteľa Pentagónu mohlo trvať až šesť mesiacov.
„Hormuzský prieliv sa musí bezodkladne opäť otvoriť bez obmedzení a bez vyberania mýta, a to pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a zásady slobody plavby. Je to životne dôležité pre celý svet,“ povedal Costa. Predseda Európskej rady sa tak vyjadril po obede s lídrami Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie, ako aj s generálnym tajomníkom Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) Džásimom Muhammadom al-Budajwím.
Podmienky pre sankcie a potlačenie protestov
Nemecký kancelár Friedrich Merz po spoločnom stretnutí uviedol, že lídri EÚ sú ochotní postupne zmierniť sankcie voči Iránu, avšak podmienkou je, že sa podarí dosiahnuť komplexnú dohodu zahŕňajúcu:
- otvorenie Hormuzského prielivu,
- ukončenie iránskeho jadrového programu.
Hovoriť o uvoľnení sankcií EÚ na Irán je však podľa Costu aj predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej momentálne priskoro. „Nesmieme zabúdať, že v prvom mesiaci tohto roka bolo zabitých 17 000 mladých ľudí,“ povedala šéfka EK s odkazom na násilné potlačenie protivládnych protestov. Podľa Costu nie je možné ignorovať povahu iránskeho režimu a násilie, ktoré pácha na iránskom ľude.