Všetkým je jasné, že nie je možné, aby Ukrajina vstúpila do EÚ okamžite. Vyhlásil to v piatok po dvojdňovom summite Európskej rady na Cypre nemecký kancelár Friedrich Merz. Vyslovil sa však za to, aby sa Ukrajina užšie integrovala do inštitúcií EÚ, a to aj možnou účasťou na zasadnutiach lídrov členských štátov, v každom prípade ale bez práva hlasovať.
Merzov návrh a ukrajinské ambície
Ukrajina by chcela vstúpiť do Európskej únie už v roku 2027. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeho krajina na to bude technicky pripravená. Lídri krajín EÚ vo všeobecnosti podporujú otvorenie prvého vyjednávacieho bloku, avšak členské štáty nie sú veľmi ochotné proces prijatia urýchliť.
Pokroku v otázke pristúpenia dlhodobo bránil maďarský premiér Viktor Orbán, avšak jeho porážka v nedávnych voľbách podľa agentúry AFP vzbudila nádej na posun. Niektorých predstaviteľov to vedie k tomu, aby navrhovali prechodné výhody pre Kyjev. „Chcem tiež umožniť užšiu integráciu do európskych inštitúcií, napríklad prostredníctvom účasti na zasadnutiach Európskej rady bez hlasovacieho práva,“ povedal kancelár Merz po summite, na ktorom sa zúčastnil aj Zelenskyj.
Zelenského odmietnutie a postoj Európskej rady
Ukrajinský prezident však krátko pred zasadnutím na Cypre trval na tom, že Ukrajina nepotrebuje akési symbolické členstvo v EÚ. Z jeho vyjadrení a širšieho kontextu rozširovania vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- „Bránime spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plnoprávne členstvo v EÚ,“ odkázal Zelenskyj novinárom,
- podľa Merza by takýto „predprístupový proces“ mohol naopak predstavovať dôležitý most k neskoršiemu plnému členstvu,
- Ukrajina považuje pristúpenie za kľúčové pre svoju bezpečnosť a budúcu obnovu,
- o vstup sa okrem nej aktívne snaží aj niekoľko ďalších štátov, pričom najbližšie k členstvu majú aktuálne Čierna Hora a Albánsko.
Predseda Európskej rady António Costa, ktorý vedie summity lídrov EÚ, vyhlásil, že Ukrajina urobila aj napriek prebiehajúcej vojne s Ruskom naozaj pôsobivý pokrok v reformách. Rokovania sú však podľa neho dlhý a ťažký proces. „Nemôžeme sa snažiť stanovovať umelé termíny - hovoriť, že to bude o tri mesiace alebo o desať rokov,“ zdôraznil s tým, že sa treba snažiť o čo najskorší reálny termín.