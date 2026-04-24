V internom e-maile amerického ministerstva obrany sú načrtnuté možnosti, ako by Spojené štáty mohli potrestať spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), o ktorých sa domnievajú, že nepodporili vojenské operácie USA zamerané proti Iránu. Medzi tieto možnosti patrí suspendovanie Španielska z aliancie a prehodnotenie postoja USA k britskému nároku na Falklandské ostrovy. V piatok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa.
Frustrácia z neochoty spojencov a hrozby odchodu
Možnosti ďalšieho postupu sú podľa predstaviteľa podrobne opísané v e-maile, v ktorom Pentagón vyjadruje sklamanie z neochoty alebo odmietania niektorých spojencov udeliť Spojeným štátom práva na využitie vojenských základní alebo prelet ich vzdušným priestorom v súvislosti s operáciami proti Iránu. Právo amerických síl na prístup, umiestnenie vojakov a prelet v spojeneckých krajinách považuje ministerstvo obrany „za absolútny základ NATO“.
Americký prezident Donald Trump od začiatku vojny proti Iránu ostro kritizuje spojencov z NATO za to, že neposlali svoje námorné sily na pomoc pri otvorení Hormuzského prielivu, ktorý Irán po začiatku konfliktu uzavrel pre medzinárodnú lodnú dopravu. Vyhlásil, že zvažuje vystúpenie z aliancie, a označil ju za papierového tigra.
„Stretávame sa s otázkami, prekážkami alebo váhaním. Nemôžeme hovoriť o skutočnom spojenectve, ak sú v ňom krajiny, ktoré nie sú ochotné stáť pri vás, keď ich potrebujete,“ sťažoval sa na prístup spojencov americký minister obrany Pete Hegseth.
Navrhované tresty pre Španielsko a problémové štáty
Podľa uniknutého e-mailu sa Pentagón zaoberá viacerými scenármi, ako reagovať na túto spojeneckú neochotu. Zo správy vyplývajú nasledovné závery:
- vystúpenie z aliancie ani uzavretie amerických základní v Európe sa podľa dokumentu nateraz nenavrhuje,
- na stole je však vylúčenie predstaviteľov „problémových“ štátov z dôležitých alebo prestížnych funkcií v NATO,
- Washington zvažuje aj bezprecedentné pozastavenie členstva Španielska, ktorého vláda nepovolila využiť americké základne Morón a Rota, ani svoj vzdušný priestor.
Pozastavenie členstva Španielska by podľa e-mailu malo síce obmedzený vplyv na samotné vojenské operácie USA, avšak malo by mimoriadne významný symbolický dosah. Ako by bolo možné Madrid z aliancie reálne suspendovať, podľa agentúry Reuters nie je jasné, keďže mechanizmus v rámci NATO nie je explicitne definovaný. „Neriadime sa e-mailmi. Riadime sa oficiálnymi dokumentmi a stanoviskami vlád, v tomto prípade vlády Spojených štátov,“ reagoval na zistenia španielsky premiér Pedro Sánchez.
Prehodnotenie podpory pre britské Falklandy
Pentagón sa podľa e-mailu zaoberá aj možnosťou prehodnotiť diplomatickú podporu USA pre nároky európskych štátov na ich „imperiálne územia“. Ako hlavný príklad uvádza Falklandské ostrovy pri argentínskom pobreží. Tie sú pod kontrolou Británie, avšak historický nárok si na ne robí aj vláda v Buenos Aires. Obe krajiny o Falklandy viedli v roku 1982 krátku vojnu, v ktorej Londýn zvíťazil. Argentína si však ostrovy naďalej nárokuje, i keď miestni obyvatelia si želajú zostať pod britskou správou.
Spojené kráľovstvo spočiatku nevyhovelo žiadosti USA, aby americké bojové lietadlá mohli útočiť na Irán z dvoch britských vojenských základní. Až po odvetných útokoch Iránu napokon Londýn súhlasil s obrannými misiami, ktoré sú primárne zamerané na ochranu obyvateľov regiónu vrátane britských občanov.