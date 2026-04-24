Bezpečnosť najmenších je v ohrození. Rakúska prokuratúra v piatok 24. apríla 2026 zverejnila prvé výsledky analýzy kontaminovanej dojčenskej výživy značky HiPP. V jednom z pohárov zaistených v Rakúsku sa potvrdila prítomnosť 15 mikrogramov jedu na potkany. Prípady otrávených príkrmov vyšetruje polícia aj na Slovensku a v Českej republike.
Vydieranie výrobcu detskej stravy
Celý prípad sa začal výhražným e-mailom adresovaným spoločnosti HiPP, v ktorom neznámy vydierač žiadal finančný obnos. Výrobca v pondelok oficiálne potvrdil, že sa stal obeťou kriminálneho činu. Podľa vyšetrovateľov z mesta Eisenstadt bolo doteraz objavených celkovo päť pohárov s kontaminovaným obsahom, pričom nebezpečné balenia sa našli v regáloch v Rakúsku, SR aj ČR.
Kľúčové fakty o kontaminácii (apríl 2026):
- Zasiahnutý produkt: Dojčenská výživa HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov.
- Nájdená látka: Bližšie nešpecifikovaný jed na potkany (rodenticíd).
- Koncentrácia: V rakúskej vzorke bolo nameraných 15 mikrogramov jedu.
- Lokalita nálezu: Spolková krajina Burgenland, Česká republika a Slovensko.
Toxikológovia sú v strehu
Hoci je množstvo 15 mikrogramov na prvý pohľad malé, prokuratúra nariadila hĺbkový toxikologický rozbor. „V najbližších dňoch prebehne analýza s cieľom objasniť, ako by takéto množstvo jedu ovplyvnilo bábätká alebo malé deti,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry. Odborníci upozorňujú, že nebezpečnosť závisí od konkrétneho typu použitého jedu.
Dôležité upozornenia pre rodičov:
- Kontrola obalu: Pred kúpou a otvorením dôkladne skontrolujte, či nie je poškodené bezpečnostné viečko (stred viečka musí byť pri stlačení pevný a nesmie „klikať“).
- Zoznam šarží: Sledujte oficiálne stránky Úradu verejného zdravotníctva SR a spoločnosti HiPP pre zoznam podozrivých kódov.
- Obozretnosť: Akékoľvek podozrivé sfarbenie alebo zápach výživy okamžite nahláste polícii.
Vyšetrovanie prebieha v úzkej medzinárodnej spolupráci. Rakúske orgány zdôrazňujú, že koncentrácia jedu v pohároch nájdených na Slovensku a v Česku sa môže líšiť od rakúskej vzorky. Rodičom sa odporúča zvýšená opatrnosť pri nákupe uvedeného druhu príkrmu, kým nebudú známe definitívne závery vyšetrovania a identifikovaný páchateľ.