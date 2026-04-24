Politická mapa Slovenska zažíva v apríli 2026 významné posuny. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24 by parlamentné voľby vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré si upevňuje pozíciu lídra pred vládnym Smerom-SD. Do Národnej rady SR by sa prebojovalo celkovo osem subjektov, pričom viaceré tradičné strany balansujú na hrane zvoliteľnosti.
Víťazstvo progresívcov a pokles vládnych strán
Hnutie Progresívne Slovensko by v aktuálnom mesiaci získalo 20,8 % hlasov, čo by mu zabezpečilo pozíciu najsilnejšieho subjektu v parlamente. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD s podporou 17,8 % voličov. Koaličný trojlístok uzatvára Hlas-SD, ktorý so ziskom 8,9 % obsadil tretiu priečku.
Poradie strán podľa volebného zisku (apríl 2026):
- Progresívne Slovensko (PS): 20,8 %
- Smer-SD: 17,8 %
- Hlas-SD: 8,9 %
- SaS: 8,2 %
- Republika: 8,0 %
- Hnutie Slovensko: 7,7 %
- KDH: 7,6 %
- Demokrati: 6,0 %
Rozdelenie mandátov a strany mimo parlamentu
V parlamentných laviciach by došlo k pomerne vyrovnanému prerozdeleniu síl medzi opozíciou a koalíciou. SNS by sa so ziskom 4,9 % ocitla tesne pod bránami parlamentu, sprevádzaná Maďarskou alianciou (4,7 %) a stranou Sme rodina (2,8 %).
Počty poslaneckých mandátov v NR SR:
|Politický subjekt
|Počet kresiel
|Progresívne Slovensko
|37
|Smer-SD
|32
|Hlas-SD
|16
|SaS
|14
|Republika
|14
|Hnutie Slovensko
|13
|KDH
|13
|Demokrati
|11
Prieskum sa realizoval od 8. do 17. apríla na vzorke 1000 respondentov.