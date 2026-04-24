Politická mapa Slovenska zažíva v apríli 2026 významné posuny. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24 by parlamentné voľby vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré si upevňuje pozíciu lídra pred vládnym Smerom-SD. Do Národnej rady SR by sa prebojovalo celkovo osem subjektov, pričom viaceré tradičné strany balansujú na hrane zvoliteľnosti.

Víťazstvo progresívcov a pokles vládnych strán

Hnutie Progresívne Slovensko by v aktuálnom mesiaci získalo 20,8 % hlasov, čo by mu zabezpečilo pozíciu najsilnejšieho subjektu v parlamente. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD s podporou 17,8 % voličov. Koaličný trojlístok uzatvára Hlas-SD, ktorý so ziskom 8,9 % obsadil tretiu priečku.

Poradie strán podľa volebného zisku (apríl 2026):

  • Progresívne Slovensko (PS): 20,8 %
  • Smer-SD: 17,8 %
  • Hlas-SD: 8,9 %
  • SaS: 8,2 %
  • Republika: 8,0 %
  • Hnutie Slovensko: 7,7 %
  • KDH: 7,6 %
  • Demokrati: 6,0 %

Rozdelenie mandátov a strany mimo parlamentu

V parlamentných laviciach by došlo k pomerne vyrovnanému prerozdeleniu síl medzi opozíciou a koalíciou. SNS by sa so ziskom 4,9 % ocitla tesne pod bránami parlamentu, sprevádzaná Maďarskou alianciou (4,7 %) a stranou Sme rodina (2,8 %).

Počty poslaneckých mandátov v NR SR:

Politický subjekt Počet kresiel
Progresívne Slovensko 37
Smer-SD 32
Hlas-SD 16
SaS 14
Republika 14
Hnutie Slovensko 13
KDH 13
Demokrati 11

Prieskum sa realizoval od 8. do 17. apríla na vzorke 1000 respondentov.