Súboj o nezávislosť justície a spôsob výkonu moci v slovenskom súdnictve pokračuje. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v piatok 24. apríla 2026 ostro reagoval na výzvu opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS), ktorá žiadala Súdnu radu SR o ochranu sudcov pred vládnymi útokmi. Susko označil jej vyjadrenia za vrchol pokrytectva a pripomenul jej vlastné kontroverzné kroky z minulosti.
Susko: Nikto nevykopáva dvere so samopalmi
Podľa Borisa Suska sa súčasná vláda na rozdiel od tej predchádzajúcej správa zákonne a využíva štandardné inštitúty, ako sú disciplinárne návrhy. „Je absolútne pokrytecké, že pani Kolíková dnes rozpráva o ochrane sudcov. Pamätáme si zničené životy sudcov v kauzách Búrka či Víchrica,“ uviedol minister na sociálnej sieti. Argumentoval, že podanie disciplinárneho podnetu dáva priestor na spravodlivý proces, zatiaľ čo za minulej vlády dochádzalo k teatrálne zatýkaniam.
Kľúčové body sporu o justíciu (apríl 2026):
- Výzva SaS: Mária Kolíková žiada Súdnu radu, aby odsúdila útoky na sudcov, napríklad v prípade Michala Kubiša či Pamely Záleskej.
- Argumenty ministra: Susko pripomína odvolanie sudcu Romana Fittu Kolíkovou, čo považuje za zneužitie moci.
- Súdna rada SR: Inštitúcia odmietla reagovať na politické výzvy s cieľom udržať si odstup od politického boja.
Súdna rada odmieta politické hry
Hoci opozičná SaS na tlačovej konferencii zdôrazňovala potrebu postaviť sa za sudcov, ktorí čelia disciplinárnym konaniam zo strany rezortu, Súdna rada SR zaujala neutrálny postoj. Pre TASR uviedla, že nebude reagovať na výzvy politikov, ktorých cieľom je podľa nej len zisk politických preferencií.
Aktuálne disciplinárne a trestné iniciatívy:
- Michal Kubiš: Sudca, na ktorého minister Susko podal disciplinárny podnet.
- Pamela Záleská: Sudkyňa, voči ktorej bolo avizované trestné oznámenie.
- Právny štát: Ministerstvo tvrdí, že reaguje na prípady, kde súdy skonštatovali nezákonné odsúdenia.
Napätie medzi Ministerstvom spravodlivosti a liberálnou opozíciou v apríli 2026 ilustruje hlboký rozpor vo výklade spravodlivosti na Slovensku. Zatiaľ čo opozícia vidí v disciplinárnych podnetoch snahu o zastrašovanie, vládna moc ich prezentuje ako nástroj na vyvodzovanie zodpovednosti za údajné minulé pochybenia v justičnom systéme.