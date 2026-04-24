Budúcnosť slovenskej energetiky a vodárenstva bola hlavnou témou piatkovej konferencie (24. apríla 2026). Šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík vyzdvihol strategický význam prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec, ktorú presadzuje vicepremiér Tomáš Taraba. Projekt má byť kľúčom k stabilizácii cien a bezpečnosti prenosovej sústavy v čase energetických výziev.
PVE Málinec: Obria batéria pre Slovensko
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík označil projekt za investíciu v prospech celého štátu. Podľa neho prečerpávacie elektrárne fungujú ako efektívne úložiská energie, ktoré dokážu vykrývať výkyvy v sieti. „Osobitne vítam aktivitu vicepremiéra Tarabu dotiahnuť túto investíciu do úspešného konca. Regulačná energia bude uchovaná a podporí stabilitu celej sústavy,“ uviedol Holjenčík.
Prečo je PVE Málinec dôležitá:
- Akumulácia: Ukladanie prebytočnej energie v čase nízkej spotreby a jej využitie v špičkách.
- Cenová stabilita: Zníženie závislosti od drahých nákupov regulačnej elektriny zo zahraničia.
- Flexibilita: Schopnosť rýchlo reagovať na nestabilitu spôsobenú obnoviteľnými zdrojmi.
Rekordné tempo odkanalizovania a miliardový dlh
Minister životného prostredia Tomáš Taraba na podujatí organizovanom televíziou TA3 zdôraznil, že Slovensko momentálne investuje do vodárenskej infraštruktúry stovky miliónov eur. „Také tempo odkanalizovania, ako dosahujeme dnes, tu nikdy nebolo,“ vyhlásil. Napriek tomu rezort pripomína, že eurofondy nie sú nevyčerpateľným zdrojom a štát musí hľadať nové modely financovania.
Stav vodárenskej infraštruktúry (apríl 2026):
- Investičný dlh: Odhaduje sa na masívnych 8 až 10 miliárd eur.
- Zdroje financovania: Aktuálne dominuje Environmentálny fond a eurofondy.
- Budúce riešenia: Zvažuje sa zapojenie súkromného kapitálu (PPP projekty) a prehodnotenie majetku vodární.
Otázka udržateľnosti cien vody a bezpečnosti dodávok energie zostáva pre vládu prioritou. Kombinácia strategických energetických stavieb ako Málinec a hľadanie nových foriem kapitálu pre vodárenstvo majú podľa predstaviteľov štátu zabezpečiť, aby Slovensko zvládlo prechod na modernú a ekologickú infraštruktúru bez drastických dopadov na peňaženky občanov.