Jar a leto sú obdobia, keď si kliešte hľadajú hostiteľov s najväčšou intenzitou. Mnohí z nás sa vracajú z prírody s pocitom falošného bezpečia, pretože si „zbežne“ skontrolovali nohy. Podľa odborníkov z CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení) však pri hľadaní týchto parazitov robíme zásadné chyby, ktoré nás môžu stáť zdravie.
Chyba č. 1: Veríte, že kliešte sú len v lese
Jedným z najväčších omylov je predstava, že kliešťa chytíte len počas túry v divočine. CDC upozorňuje, že kliešte žijú v trávnatých, krovinatých a zalesnených oblastiach, ale aj priamo na zvieratách. Mnohí ľudia si kliešťa prinesú z vlastného dvora alebo sídliska počas bežných činností, ako je kosenie trávy, práca v záhrade alebo venčenie psa.
Kliešte žijú v trávnatých, krovinatých a zalesnených oblastiach, ale aj priamo na zvieratách; Foto: KPixMining/Shutterstock.com
Ako to napraviť: Považujte svoju záhradu za potenciálne rizikovú zónu. Pravidelne koste trávnik, odstraňujte opadané lístie a vytvorte bariéru (napr. z drevnej štiepky alebo štrku) medzi stromami a trávnikom.
Chyba č. 2: Nekontrolujete si oblečenie a doplnky
Po príchode domov sa vyzliekame a oblečenie vkladáme do koša na bielizeň. To je však chyba. Kliešte sa môžu do domu „zviezť“ na oblečení, batohu alebo domácom miláčikovi. Neraz sa na vás prisajú až neskôr v bezpečí domova.
- Riešenie: Po príchode domov si dôkladne skontrolujte oblečenie. CDC odporúča vložiť suché oblečenie do sušičky na vysokú teplotu na 10 minút. Ak sú veci vlhké, interval predĺžte. Teplo kliešte spoľahlivo usmrtí.
- Tip: Ošetrite si topánky a doplnky prípravkami s obsahom 0,5 % permetrínu.
Chyba č. 3: Odkladáte sprchu na neskôr
Sprchujete sa až večer pred spaním? Ak ste boli vonku, robíte chybu. Sprchovanie sa do dvoch hodín po príchode z vonku výrazne znižuje riziko nákazy lymskou boreliózou a inými chorobami prenášanými kliešťami.
Sprchovanie sa do dvoch hodín po príchode z vonku výrazne znižuje riziko nákazy lymskou boreliózou; Foto: fongbeerredhot/Shutterstock.com
Prečo je to dôležité: Prúd vody môže zmyť kliešte, ktoré ešte nie sú pevne prisaté. Zároveň je sprcha ideálnou príležitosťou na dôkladnú kontrolu celého tela.
Chyba č. 4: Prehliadate „skryté“ miesta na tele
Väčšina ľudí si skontroluje len lýtka a ruky. Kliešte však milujú tmavé, teplé a vlhké miesta, kde ich ľahko prehliadnete. Pri kontrole (seba aj detí) musíte byť systematickí. Použite zrkadlo a nezabudnite na tieto miesta:
- Podpazušie
- Vnútri a okolo uší
- Vnútro pupka
- Zadná strana kolien
- Vo vlasoch a ich okolí
- Medzi nohami
- Okolo pása
Chyba č. 5: Nesprávne poradie repelentu a opaľovacieho krému
Ak používate ochranu proti slnku aj repelent, na poradí záleží. CDC odporúča: Najprv naneste opaľovací krém a až potom repelent. Používajte repelenty registrované agentúrou EPA (obsahujúce DEET, picaridin, IR3535 alebo olej z citrónového eukalyptu).
Pozor: Prípravky s olejom z citrónového eukalyptu (OLE) nepoužívajte u detí mladších ako 3 roky.
Strašiak zvaný lymská borelióza: Poznáte príznaky?
Najväčším strašiakom pri uhryznutí kliešťom je ochorenie lymská borelióza. Podľa odborníkov zo zdravotníckeho zariadenia Mayo Clinic sa jej príznaky zvyčajne objavujú v troch štádiách.
Prvotným varovaním, ktoré sa objaví do 30 dní, je často typická vyrážka pripomínajúca terč (červený kruh s čistým stredom). Táto vyrážka zvyčajne nebolí ani nesvrbí, no na dotyk býva teplá. Prvú fázu sprevádzajú aj príznaky podobné chrípke – horúčka, únava, bolesti svalov a opuchnuté lymfatické uzliny. Je dôležité vedieť, že malý svrbivý pupienok hneď po uhryznutí je bežný (podobne ako pri komárovi) a sám o sebe ešte neznamená nákazu.
Jedným z najvýraznejších príznakov lymskej boreliózy je typická vyrážka pripomínajúca terč; Foto: AnaKopa/Shutterstock.com
Ak sa ochorenie nelieči, v priebehu týždňov až mesiacov prechádza do vážnejších fáz. V druhom štádiu sa môžu objaviť vyrážky na ďalších častiach tela, ochrnutie tvárového nervu, nepravidelný tep srdca či bolesti vystreľujúce do končatín.
Tretie štádium, ktoré môže nastúpiť až po roku, sa často prejavuje chronickým zápalom kĺbov (artritídou), najmä kolien. Špecificky v Európe sa môže objaviť aj stav zvaný acrodermatitis chronica atrophicans, keď koža na rukách a nohách mení farbu a opúcha, čo môže viesť k trvalému poškodeniu tkanív. Včasná diagnostika v ranom štádiu je preto kľúčom k úplnému uzdraveniu bez trvalých následkov.