Jar a leto sú obdobia, keď si kliešte hľadajú hostiteľov s najväčšou intenzitou. Mnohí z nás sa vracajú z prírody s pocitom falošného bezpečia, pretože si „zbežne“ skontrolovali nohy. Podľa odborníkov z CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení) však pri hľadaní týchto parazitov robíme zásadné chyby, ktoré nás môžu stáť zdravie.

Chyba č. 1: Veríte, že kliešte sú len v lese

Jedným z najväčších omylov je predstava, že kliešťa chytíte len počas túry v divočine. CDC upozorňuje, že kliešte žijú v trávnatých, krovinatých a zalesnených oblastiach, ale aj priamo na zvieratách. Mnohí ľudia si kliešťa prinesú z vlastného dvora alebo sídliska počas bežných činností, ako je kosenie trávy, práca v záhrade alebo venčenie psa.

Ako to napraviť: Považujte svoju záhradu za potenciálne rizikovú zónu. Pravidelne koste trávnik, odstraňujte opadané lístie a vytvorte bariéru (napr. z drevnej štiepky alebo štrku) medzi stromami a trávnikom.

Chyba č. 2: Nekontrolujete si oblečenie a doplnky

Po príchode domov sa vyzliekame a oblečenie vkladáme do koša na bielizeň. To je však chyba. Kliešte sa môžu do domu „zviezť“ na oblečení, batohu alebo domácom miláčikovi. Neraz sa na vás prisajú až neskôr v bezpečí domova.

  • Riešenie: Po príchode domov si dôkladne skontrolujte oblečenie. CDC odporúča vložiť suché oblečenie do sušičky na vysokú teplotu na 10 minút. Ak sú veci vlhké, interval predĺžte. Teplo kliešte spoľahlivo usmrtí.
  • Tip: Ošetrite si topánky a doplnky prípravkami s obsahom 0,5 % permetrínu.

Chyba č. 3: Odkladáte sprchu na neskôr

Sprchujete sa až večer pred spaním? Ak ste boli vonku, robíte chybu. Sprchovanie sa do dvoch hodín po príchode z vonku výrazne znižuje riziko nákazy lymskou boreliózou a inými chorobami prenášanými kliešťami.

Prečo je to dôležité: Prúd vody môže zmyť kliešte, ktoré ešte nie sú pevne prisaté. Zároveň je sprcha ideálnou príležitosťou na dôkladnú kontrolu celého tela.

Chyba č. 4: Prehliadate „skryté“ miesta na tele

Väčšina ľudí si skontroluje len lýtka a ruky. Kliešte však milujú tmavé, teplé a vlhké miesta, kde ich ľahko prehliadnete. Pri kontrole (seba aj detí) musíte byť systematickí. Použite zrkadlo a nezabudnite na tieto miesta:

  • Podpazušie
  • Vnútri a okolo uší
  • Vnútro pupka
  • Zadná strana kolien
  • Vo vlasoch a ich okolí
  • Medzi nohami
  • Okolo pása

Chyba č. 5: Nesprávne poradie repelentu a opaľovacieho krému

Ak používate ochranu proti slnku aj repelent, na poradí záleží. CDC odporúča: Najprv naneste opaľovací krém a až potom repelent. Používajte repelenty registrované agentúrou EPA (obsahujúce DEET, picaridin, IR3535 alebo olej z citrónového eukalyptu).

Pozor: Prípravky s olejom z citrónového eukalyptu (OLE) nepoužívajte u detí mladších ako 3 roky.

Strašiak zvaný lymská borelióza: Poznáte príznaky?

Najväčším strašiakom pri uhryznutí kliešťom je ochorenie lymská borelióza. Podľa odborníkov zo zdravotníckeho zariadenia Mayo Clinic sa jej príznaky zvyčajne objavujú v troch štádiách.

Prvotným varovaním, ktoré sa objaví do 30 dní, je často typická vyrážka pripomínajúca terč (červený kruh s čistým stredom). Táto vyrážka zvyčajne nebolí ani nesvrbí, no na dotyk býva teplá. Prvú fázu sprevádzajú aj príznaky podobné chrípke – horúčka, únava, bolesti svalov a opuchnuté lymfatické uzliny. Je dôležité vedieť, že malý svrbivý pupienok hneď po uhryznutí je bežný (podobne ako pri komárovi) a sám o sebe ešte neznamená nákazu.

Ak sa ochorenie nelieči, v priebehu týždňov až mesiacov prechádza do vážnejších fáz. V druhom štádiu sa môžu objaviť vyrážky na ďalších častiach tela, ochrnutie tvárového nervu, nepravidelný tep srdca či bolesti vystreľujúce do končatín.

Prečítajte si aj: Lymská borelióza: Marker imunitného systému v krvi môže vysvetliť chronické symptómy

Tretie štádium, ktoré môže nastúpiť až po roku, sa často prejavuje chronickým zápalom kĺbov (artritídou), najmä kolien. Špecificky v Európe sa môže objaviť aj stav zvaný acrodermatitis chronica atrophicans, keď koža na rukách a nohách mení farbu a opúcha, čo môže viesť k trvalému poškodeniu tkanív. Včasná diagnostika v ranom štádiu je preto kľúčom k úplnému uzdraveniu bez trvalých následkov.