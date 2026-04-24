Slovenská ekonomika sa ocitla v tieni geopolitického napätia na Blízkom východe. Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír varoval pred čiernym scenárom, ktorý by v prípade eskalácie konfliktu s Iránom mohol priniesť infláciu na úrovni 7 % a masovú stratu pracovných miest.
Ekonomický rast brzdí neistota
Podľa guvernéra Petra Kažimíra prišiel konflikt v momente, keď sa slovenské hospodárstvo začínalo odrážať odo dna. Hoci je nárast cien ropy zatiaľ miernejší než pri invázii na Ukrajinu, trhy sú extrémne citlivé. „Nejasný koniec vojny na Blízkom východe vyhrotil neistotu a zatienil sľubný vývoj z prelomu rokov,“ uviedol Kažimír na sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
Súčasný stav slovenskej ekonomiky (Jar 2026):
- Rast HDP: Pohybuje sa na slabej úrovni 0,5 %, ťahaný najmä exportom.
- Spotreba: Domáci dopyt je utlmený, rodiny šetria a firmy odkladajú investície.
- Inflácia a mzdy: Inflácia dosahuje 4 %, čo v kombinácii s rastom nominálnych miezd znamená, že reálne mzdy nerastú (pohybujú sa okolo nuly).
Alternatívny scenár: Hrozba pre trh práce
NBS vypracovala záťažový test pre prípad, že by konflikt trval ďalšie mesiace. Tento „škaredý scenár“ nie je podľa NBS hlavným očakávaním, no slúži ako dôležitý varovný prst pre strategické riadenie podnikov a štátu.
Možné dopady pri eskalácii konfliktu s Iránom:
- Inflačný skok: Nárast cien tovarov a služieb až na 7 %.
- Nezamestnanosť: Riziko straty desiatok tisíc pracovných miest naprieč odvetviami.
- Investičná paralýza: Ďalšie prehlbovanie neochoty firiem rozvíjať sa a investovať.
Guvernér Kažimír zdôraznil, že pre firmy nie sú tieto prognózy len abstraktnými číslami, ale základom pre reálne rozhodnutia o zamestnávaní a raste. Hoci centrálna banka verí v lepší vývoj, neistota na globálnych trhoch zostáva najväčším rizikom pre stabilitu slovenskej meny a životnú úroveň obyvateľov v roku 2026.