Európska únia sa v strategických otázkach čoraz viac vzďaľuje od politiky Spojených štátov. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico po piatkovom neformálnom summite lídrov EÚ na Cypre (24. apríla 2026). Premiér skritizoval Brusel za pasivitu pri riešení energetickej krízy a varoval pred nebezpečným odkladaním rozširovania Únie o krajiny západného Balkánu.
Energetická kríza a nečinnosť Komisie
Hlavnou témou vystúpenia Roberta Fica bola neschopnosť Európskej komisie reagovať na vysoké ceny energií. Tie vyleteli nahor po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe 28. februára 2026. Premiér odmieta, aby ťarchu svetovej krízy niesli výlučne národné rozpočty. „Nie sme schopní sanovať svetovú energetickú krízu nejakými opatreniami na úrovni národného rozpočtu,“ zdôraznil Fico.
Slovenské priority pre stabilizáciu priemyslu:
- Využitie eurofondov: Presun nevyčerpaných prostriedkov na priamu podporu priemyselných podnikov.
- Odklad ETS2: Slovensko žiada posun zavedenia nových emisných povoleniek minimálne do roku 2030.
- Celoúnijné riešenia: Požiadavka na systémové opatrenia, ktoré vyrovnajú rozdiely medzi členskými štátmi.
Rozpočet EÚ a politika rozširovania
Lídri diskutovali aj o novom finančnom rámci na roky 2028 – 2034 v rekordnej hodnote 1,8 bilióna eur. Pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej kohéznej politiky na odstraňovanie regionálnych rozdielov a podpora poľnohospodárstva. Premiér zároveň kritizoval prístup EÚ k čakateľom na vstup.
Stav rozširovania EÚ podľa premiéra:
- Pripravené krajiny: Najväčší progres vidí u Čiernej hory, Srbska a Albánska.
- Ukrajina: SR podporuje jej perspektívu, ale trvá na prísnom splnení všetkých podmienok ako u iných kandidátov.
- Varovanie: Nenaplnenie očakávaní krajín, ktoré urobili reformy, označil Fico za nebezpečné pre stabilitu Európy.
Postoj k pôžičke pre Ukrajinu a ropovod Družba
V otázke uvoľnenia 90-miliardovej pôžičky pre Kyjev na roky 2026 – 2027 zostáva postoj Bratislavy nemenný. Slovensko sa spolu s Českom a Maďarskom na tomto úvere nezúčastní. Za skutočný úspech slovenskej diplomacie premiér nepovažuje pôžičku, ale opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba.
Robert Fico na záver zdôraznil, že Slovensko odmieta byť „pasívnym prijímateľom agendy z Bruselu“ a chce byť aktívnym hráčom, ktorý presadzuje vlastné národné záujmy v rámci spoločného európskeho priestoru.