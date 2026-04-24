Politická mapa východného Slovenska môže pred jesennými voľbami zažiť zemetrasenie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) intenzívne zvažuje, že zabojuje o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu MIRRI.
Migaľ vníma potrebu zmeny v regióne
Rozhodnutie člena vlády kandidovať v krajských voľbách prichádza v čase, keď ako minister pravidelne navštevuje regióny. „V rámci svojich aktivít v Prešovskom kraji komunikuje s občanmi, starostami aj odbornou verejnosťou a vníma ich dlhodobú potrebu zmeny k lepšiemu v regióne,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Definitívne slovo by mal Samuel Migaľ oznámiť v najbližšom období.
Kľúčové informácie o nadchádzajúcich voľbách:
- Termín konania: Spojené komunálne a župné voľby sú naplánované na 24. októbra 2026.
- Vyhlásenie volieb: Termín potvrdil predseda NR SR Richard Raši, hoci oficiálny akt vyhlásenia ešte neprebehol.
- Súčasný župan: Post sa pokúsi obhájiť aktuálny predseda PSK Milan Majerský (KDH).
Silná konkurencia v Prešovskom kraji
Ak sa Migaľ rozhodne do súboja vstúpiť, čaká ho v Prešove mimoriadne nabitý volebný ring. Okrem úradujúceho župana Majerského už svoju kandidatúru oficiálne ohlásili aj ďalšie známe mená slovenskej politiky.
Ohlásení kandidáti na post predsedu PSK (stav k aprílu 2026):
|Kandidát
|Politická príslušnosť / Podpora
|Milan Majerský
|Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
|Milan Mazurek
|Republika (poslanec Európskeho parlamentu)
|Marián Geci
|Podnikateľ
|Samuel Migaľ
|Nezávislý (aktuálne minister MIRRI) – zvažuje kandidatúru
Prešovský kraj patrí dlhodobo k regiónom s najväčšími investičnými prioritami štátu, čo Samuelovi Migaľovi z pozície ministra regionálneho rozvoja vytvára silnú štartovaciu pozíciu. Rozhodnutie o tom, či vymení ministerské kreslo v Bratislave za post v Prešove, bude jedným z najočakávanejších politických momentov tohto týždňa.