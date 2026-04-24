Slovensko sa v Bruseli postaví proti novému systému emisných povoleniek. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v piatok 24. apríla 2026 na sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) oznámil, že SR bude žiadať odklad systému ETS2 minimálne do roku 2030. Podľa premiéra by súčasné zavedenie schémy v čase ekonomickej neistoty drasticky zasiahlo priemysel aj domácnosti.
Ochrana energeticky náročných odvetví
Premiér zdôraznil, že pre slovenské firmy je životne dôležité zachovať prideľovanie bezplatných emisných povoleniek. Systém ETS2, ktorý sa má dotknúť budov a cestnej dopravy, považuje vláda za predčasný. „Zavedenie tohto systému prichádza v najnevhodnejší čas a pri súčasných podmienkach budú negatívne dosahy znásobené,“ uviedol Robert Fico vo videopríhovore zo samitu na Cypre.
Kľúčové požiadavky vlády SR v oblasti energetiky:
- Odklad ETS2: Posun účinnosti systému o štyri roky (na rok 2030).
- Bezplatné kvóty: Pokračovanie podpory pre energeticky náročné podniky.
- Využitie eurofondov: Presun nevyčerpaných prostriedkov z EÚ fondov priamo na podporu priemyslu.
- Schéma štátnej pomoci: Zmena pravidiel tak, aby pomoc veľkým firmám nezávisela len od sily národného rozpočtu.
Paradox vysokých cien elektriny
Slovensko sa podľa premiéra nachádza v absurdnej situácii. Hoci 85 % vyrobenej energie je bezuhlíkovej a krajina prestala spaľovať hnedé uhlie, ceny pre spotrebiteľov zostávajú vysoké. Fico kritizoval burzu v Lipsku a opätovne vyzval na tzv. „dekapling“ – teda oddelenie cien elektriny od cien plynu na európskej úrovni.
Ekonomické argumenty SR (apríl 2026):
- Energetický mix: SR je čistým vývozcom elektriny s vysokým podielom jadra a obnoviteľných zdrojov.
- Cenotvorba: Cena nad 100 eur za MWh je pre progres v transformácii neadekvátna.
- Regionálne burzy: Vytvorenie trhov, ktoré by viac zohľadňovali národné a regionálne špecifiká.
Iniciatíva Slovenska na využitie starých eurofondov pre priemysel si podľa premiéra začína získavať podporu aj u ďalších členov EÚ. Ak Brusel neustúpi v otázke ETS2 a štátnej pomoci, hrozí podľa Fica ďalšie prehlbovanie ekonomickej nerovnováhy medzi bohatšími a chudobnejšími štátmi Únie, čo môže v konečnom dôsledku oslabiť konkurencieschopnosť celého európskeho priemyslu.