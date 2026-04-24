Piatkové rokovanie Národnej rady SR (24. apríla 2026) vyústilo do otvoreného konfliktu medzi koalíciou a opozíciou. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vykázal zo sály šéfku poslaneckého klubu Progresívne Slovensko (PS) Zuzanu Mesterovú. Opozícia hovorí o šikane a hrubom zásahu do mandátu poslanca, pričom avizuje podanie na Ústavný súd SR.
Spor o petičné hárky a slobodu slova
Incident sa odohral počas diskusie o novele volebného zákona, ktorá má obmedziť voľbu zo zahraničia len na zastupiteľské úrady. Andrej Danko svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že Zuzana Mesterová priniesla do pléna hárky s podpismi pod petíciu, ktoré označil za nepovolený propagačný materiál. Podľa neho poslankyňa navyše rušila vystúpenie Tibora Gašpara (Smer-SD).
Hlavné argumenty strán sporu:
- Andrej Danko (SNS): Poslankyňa porušila rokovací poriadok vnášaním vizuálnych pomôcok a rušila priebeh schôdze.
- Zuzana Mesterová (PS): Hárky v lavici nie sú vizuálnou pomôckou. Postup predsedajúceho označila za šikanu a obmedzovanie výkonu mandátu.
- Martin Dubéci (PS): Rokovací poriadok neumožňuje vykázať poslanca za to, že má v lavici papiere. Pýta sa, či sa Slovensko mení na totalitný štát.
Smeruje kauza na Ústavný súd?
Opozícia považuje vykázanie za „hraničný nástroj“, ktorý bol v tomto prípade zneužitý. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci zdôraznil, že hoci sú diskusie v pléne často búrlivé, vykazovanie poslancov pre prítomnosť dokumentov v lavici nemá oporu v legislatíve. Tibor Gašpar naopak Dankov zásah ocenil s tým, že správanie opozície mu znemožňovalo dokončiť prejav.
Právne kroky, ktoré PS avizuje:
- Podnet na Ústavný súd SR: Preskúmanie, či nedošlo k porušeniu ústavných práv poslanca na slobodný výkon mandátu.
- Namietanie postupu: Diskusia o výklade rokovacieho poriadku v súvislosti s tým, čo sa považuje za „propagačný materiál“.
Danko a Gašpar hovoria o koordinovanom útoku
Podľa Andreja Danka poslankyňa Zuzana Mesterová vniesla do pléna materiály, ktoré slúžia na propagáciu politickej strany, čím mala porušiť rokovací poriadok. „Jasne definovala, že sú to nejaké hárky, ktoré chce použiť k vystúpeniu. Porušila to, že vniesla do sály materiály k propagácii jej strany,“ vysvetlil šéf SNS novinárom. Podľa jeho slov sa poslanci PS chystali na koordinovaný útok a cielene provokovali vystupujúceho Tibora Gašpara.
Samotný Gašpar označil správanie opozície za narúšanie svojho základného politického práva na prednes:
- Tvrdí, že pre pokriky a správanie opozície mal problém dokončiť reč.
- Mesterová podľa neho opakovane vyrušovala a „papiere na stole“ boli len súčasťou širšieho plánu.
- Ocenil reakciu Danka ako primeranú a v súlade s pravidlami parlamentu.