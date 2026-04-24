Vysoké Tatry zasiahla tragická udalosť. V piatok skoro ráno došlo v oblasti pod Zadným Ľadovým štítom k pádu poľského turistu, ktorý po dvestometrovom zrýchlení na snehovom poli utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Do záchrannej akcie bola nasadená Horská záchranná služba (HZS) aj štátna letka.
Smrteľný pád zo snehového poľa
Dvojica poľských horolezcov mala v pláne zdolať Ľadový štít. Podľa informácií Horskej záchrannej služby sa im stalo osudným snehové pole v náročnom teréne. „Pri postupe snehovým poľom došlo k výpadku jedného z dvojice a pádom približne 200 metrov utrpel devastačné poranenia nezlučiteľné so životom,“ spresnili záchranári detaily nešťastia.
Priebeh záchrannej a transportnej akcie:
- Súčinnosť: Žiadosť o pomoc prišla od poľských kolegov z TOPR-u.
- Logistika: Letka Ministerstva vnútra SR vyzdvihla záchranárov HZS na heliporte v Starom Smokovci.
- Záver: Telesné pozostatky boli po transporte z terénu odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR.
HZS apeluje na dodržiavanie pravidiel
V súvislosti s touto tragédiou záchranári opätovne zdôrazňujú nevyhnutnosť dodržiavania bezpečnostných predpisov. Jarné podmienky vo vysokohorskom prostredí bývajú zradné, keďže zamrznuté snehové polia vyžadujú adekvátnu výstroj a skúsenosti s pohybom v takomto teréne.
Povinnosti návštevníkov TANAP-u:
- Legislatíva: Striktné dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Návštevný poriadok: Pohyb len na povolených trasách a v rámci sezónnych uzáverov.
- Pokyny záchranárov: Rešpektovanie aktuálnych výstrah a odporúčaní HZS.
Smrť turistu v apríli 2026 je mrazivou pripomienkou toho, že Tatry neodpúšťajú ani najmenšie zaváhanie. Hoci jarné slnko v podhorí láka k túram, vo vyšších polohách stále vládnu zimné podmienky, ktoré pri podcenení rizika končia fatálne. HZS vyzýva všetkých turistov k maximálnej obozretnosti a k správnemu zhodnoteniu vlastných síl a vybavenia.