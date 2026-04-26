Najnovšia vedecká analýza prináša prekvapivé zistenia pre nositeľov krvnej skupiny B. Rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý preveril stovky predchádzajúcich štúdií, potvrdil, že spomedzi všetkých krvných skupín práve „béčko“ vykazuje najsilnejšie a vedecky najpreukázateľnejšie prepojenie s vyšším rizikom vzniku cukrovky 2. typu.
Prelom v stovkách štúdií: Skupina B v centre pozornosti
Tím vedcov z Šen-janguskej nemocnice v Číne realizoval analýzu, v rámci ktorej preverili 51 systematických prehľadov a celkovo až 270 rôznych zdravotných asociácií spojených s krvnými skupinami systému ABO a Rh faktorom. Výsledok zverejnený na stránkach žurnálu BMC Medicine je jednoznačný: kým pri mnohých ochoreniach sú dôkazy o vplyve krvnej skupiny slabé alebo nejasné, pri diabete 2. typu a krvnej skupine B je vzťah vedecky presvedčivý.
„Preverili sme každú asociáciu a našli sme iba jeden presvedčivý dôkaz pre súvislosť medzi krvnou skupinou B a rizikom vzniku cukrovky 2. typu v porovnaní s inými krvnými skupinami (ne-B).“
Podľa výsledkov štúdie majú ľudia s krvnou skupinou B o 28 % vyššiu šancu na rozvoj tohto metabolického ochorenia v porovnaní s ostatnými skupinami. Tento údaj nie je len štatistickou odchýlkou, ale jediným zistením celého výskumu, ktoré dosiahlo najvyšší stupeň dôkaznej sily (Class I – presvedčivé dôkazy).
- Štatistická sila: Analýza sa opierala o vzorku viac ako 6 800 potvrdených prípadov diabetu.
- Vysoká metodologická kvalita: Štúdia prešla prísnym hodnotením AMSTAR, čo zaručuje jej vysokú odbornú úroveň.
- Metabolické súvislosti: Vedci predpokladajú, že genetické faktory určujúce krvnú skupinu môžu priamo ovplyvňovať metabolizmus glukózy.
Čo to znamená pre Slovákov s touto krvnou skupinou?
Krvná skupina B je na Slovensku aj vo svete pomerne zriedkavá. Národná transfúzna služba SR hodnotí krvnú skupinu B+ ako štvrtú najčastejšie sa vyskytujúcu na Slovensku. Spolu s B- predstavuje zastúpenie asi 8,5 % z našej populácie.
Hoci genetiku zmeniť nemôžeme, odborníci zdôrazňujú, že nové zistenie z Číny by nemalo vyvolávať paniku, ale skôr zvýšenú pozornosť k vlastnému životnému štýlu. Krvná skupina totiž predstavuje len jeden z viacerých rizikových faktorov vzniku cukrovky.
Lekári pri prevencii diabetu 2. typu dlhodobo apelujú na:
- Pravidelný pohyb: Fyzická aktivita zlepšuje citlivosť buniek na inzulín.
- Vyváženú stravu: Obmedzenie rafinovaných cukrov a vysoko spracovaných potravín.
- Sledovanie hmotnosti: Nadváha je v kombinácii s genetickou predispozíciou hlavným spúšťačom ochorenia.
- Preventívne prehliadky: Pravidelné meranie hladiny cukru v krvi (glykémie) u všeobecného lekára.
Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa na Slovensku sleduje 349 595 pacientov s cukrovkou. Hoci krátkodobo došlo k miernemu poklesu, z dlhodobého hľadiska má počet diabetikov v našich ambulanciách stúpajúci trend.
Cukrovka nie je len o hladine cukru, je to ochorenie, ktoré devastuje celý organizmus. NCZI pripomína, že ide o hlavnú príčinu slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a dokonca aj amputácií dolných končatín. Na Slovensku pritom rastie aj počet diabetikov 1. typu v strednom veku a detí odkázaných na inzulín.
„Diabetes mellitus, cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia,“ uviedlo NCZI. Spojenie slovenskej reality s novými vedeckými poznatkami o genetických rizikách krvných skupín len potvrdzuje, že včasná diagnostika a prevencia sú pre naše zdravotníctvo kľúčovou výzvou.