Boj proti korupcii v rezorte zdravotníctva naberá na obrátkach. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) oficiálne začal trestné stíhanie v kauze kontroverzného tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Vyšetrovatelia preverujú podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa po tom, čo analýza listín a desiatky výsluchov potvrdili dôvodnosť trestných oznámení.
Protikorupčná jednotka v akcii: Desiatky výsluchov a analýza listín
Kriminalisti z Prezídia Policajného zboru zrealizovali rozsiahle procesné úkony, aby objasnili skutkový stav okolo výberového konania z mája 2025. Operatívna činnosť zahŕňala podrobnú analýzu dokumentácie od viacerých subjektov a výsluchy viac ako desiatky osôb. „Na základe dôkladného vyhodnotenia získaných informácií vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky začal trestné stíhanie vo veci pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ potvrdila polícia.
Priebeh vyšetrovania v skratke:
- Realizácia viac ako 10 výsluchov kľúčových svedkov a zainteresovaných osôb.
- Analýza rozsiahleho množstva listinných podkladov z Operačného strediska ZZS SR.
- Začatie trestného stíhania „vo veci“, čo predchádza prípadnému vzneseniu obvinenia konkrétnym osobám.
Súdny a prokurátorský dohľad nad zrušeným tendrom
Tender, ktorý v auguste 2025 zrušilo samotné Operačné stredisko ZZS SR, sprevádza vlna kritiky od opozície aj časti koaličných partnerov. Do sporu o zákonnosť postupu sa vložil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten tvrdí, že rezort postupoval v rozpore s platnými zákonmi, čo vyústilo do bezprecedentných právnych krokov:
- Podanie 32 správnych žalôb zo strany generálneho prokurátora voči postupu rezortu.
- Odmietnutie protestov prokurátora zo strany ministerstva, ktoré trvá na zákonnosti zrušenia tendra.
- Prebiehajúce konania na správnych súdoch, kde sa bude rozhodovať o platnosti nadväzujúcich rozhodnutí.
Hoci polícia nateraz z taktických dôvodov neposkytuje detailnejšie informácie o konkrétnych podozrivých, začatie trestného stíhania posúva celú kauzu do novej roviny. Ministerstvo zdravotníctva naďalej obhajuje svoj právny názor, no bude musieť čeliť nielen správnym žalobám prokuratúry, ale aj intenzívnemu vyšetrovaniu elitných detektívov z protikorupčnej jednotky. Osud tendra na záchranky tak definitívne spočíva v rukách orgánov činných v trestnom konaní a súdov.