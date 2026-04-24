Štyri južné štáty Európskej únie vyslali z cyperského summitu naliehavý varovný signál. Cyprus, Grécko, Malta a Taliansko sa obávajú, že pretrvávajúca vojna na Blízkom východe spustí masívnu migračnú vlnu, ktorá by mohla svojou intenzitou pripomínať krízu z roku 2015. Lídri krajín, ktoré tvoria prvú líniu nárazu, žiadajú od Bruselu spoločný postup a preventívne opatrenia.
Stredomorie v pohotovosti: Hrozí repete roku 2015?
Na neformálnom zasadnutí Európskej rady na Cypre sa lídri stredomorských krajín zhodli, že súčasná geopolitická situácia je mimoriadne nestabilná. Ich hlavným cieľom je predísť scenáru spred jedenástich rokov, kedy do Európy prúdili státisíce utečencov najmä zo Sýrie, Iraku a Afganistanu. Hoci dohoda s Tureckom v minulosti čiastočne stabilizovala juhovýchodnú trasu, nové ohniská napätia na Blízkom východe môžu situáciu opäť radikálne zmeniť.
Kľúčové body spoločného vyhlásenia krajín južného krídla EÚ:
- Potreba dosiahnuť diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe ako kľúčovú prevenciu migrácie.
- Zaručenie bezpečnosti a efektívneho riadenia vonkajších hraníc bloku pred nekontrolovanými tokmi.
- Vytvorenie spoločného európskeho prístupu, ktorý by posilnil účinnosť národných reakcií.
- Ochrana ľudských životov na nebezpečných námorných trasách v Stredozemnom mori.
Zodpovednosť krajín v prvej línii
Vzhľadom na geografickú polohu sú práve Cyprus, Grécko, Malta a Taliansko štátmi, ktoré sú migračným tlakom vystavené najviac. Lídri v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že ako strážcovia vonkajších hraníc Európskej únie nemôžu niesť zodpovednosť za potenciálny nárast tokov sami. „Vzhľadom na to, že ide o členské štáty nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach Európskej únie a sú teda najviac vystavené potenciálnym nekontrolovaným migračným tokom, je nevyhnutné maximalizovať účinnosť reakcií celého bloku,“ uvádza sa v dokumente.
Obavy stredomorských krajín podčiarkujú krehkosť európskej migračnej politiky v čase globálnych konfliktov. Výzva na akciu prichádza v momente, keď sa Únia snaží o hlbšiu integráciu hraničných kontrol a azylových systémov. Či sa podarí zabrániť humanitárnej a politickej kríze, bude závisieť nielen od jednoty Bruselu, ale predovšetkým od schopnosti svetových veľmocí stabilizovať regióny, ktoré sú hlavnými zdrojmi migrácie do Európy.