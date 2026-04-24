Dopravnú infraštruktúru neďaleko Nitry ochromila vážna dopravná nehoda. Medzi obcami Rišňovce a Krvavé Šenky došlo k čelnej zrážke dodávky s nákladným vozidlom, ktorá si vyžiadala okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek vrátane vrtuľníka. Cesta je v oboch smeroch neprejazdná.
Na miesto privolali vrtuľník
Náraz dvoch vozidiel bol natoľko silný, že si zdravotný stav vodiča dodávky vyžiadal asistenciu leteckých záchranárov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre potvrdilo, že zranený muž bol po prvotnom ošetrení na mieste transportovaný vrtuľníkom priamo do nemocnice.
Policajti úsek okamžite uzavreli, aby mohli detailne zdokumentovať stopy nehody:
- Úplná uzávera cesty medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkmi na nevyhnutný čas.
- Dokumentovanie miesta nehody znalcami z odboru cestnej dopravy.
- Riadenie dopravy hliadkami PZ SR a odklon cez okolité obce.
Príčina je zatiaľ nejasná
Čo presne predchádzalo čelnému stretu dodávky a kamióna, zatiaľ nie je jasné. Vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami, pričom kľúčové budú posudky znalcov a výpovede svedkov. Nitrianska polícia prostredníctvom sociálnych sietí apeluje na vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok a úseku sa v najbližších hodinách vyhli.