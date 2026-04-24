Európska únia stupňuje svoj tlak na Kremeľ a zároveň masívne navyšuje finančnú pomoc pre brániaci sa Kyjev. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová počas piatkového stretnutia v cyperskej Nikózii potvrdila, že po schválení jubilejného 20. balíka sankcií už lídri členských štátov pracujú na ďalších reštrikciách. Súčasťou prelomových rozhodnutí je aj gigantická pôžička pre Ukrajinu v hodnote desiatok miliárd eur.
Sankčná špirála a rekordná pomoc pre Kyjev
Deň po tom, čo členské štáty odobrili v poradí 20. balík reštriktívnych opatrení, sa európski lídri zhodli na príprave ďalšieho, už 21. balíka sankcií voči Rusku. Kaja Kallasová tento krok označila za strategický odkaz svetu. Podľa informácií osobitného spravodajcu sa kľúčové dohody zrodili počas rokovaní v cyperskom letovisku Agia Napa a zahŕňajú najmä:
- Schválenie finančnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 000 000 000 eur.
- Prípravu 21. balíka sankcií zameraného na ďalšiu izoláciu ruskej ekonomiky.
- Jasnú deklaráciu, že „Ukrajina je pre Európu dôležitejšia ako pre nich“ (Rusko).
Bezpečnostné hrozby na Blízkom východe a ochrana morí
Okrem ruskej agresie dominovala diskusiám aj kritická situácia na Blízkom východe. Kallasová varovala, že konflikty v tomto regióne majú priamy dosah na bezpečnosť celej Európy. V súvislosti s Iránom šéfka diplomacie zdôraznila, že medzinárodné rokovania sa nemôžu obmedzovať len na jadrový program, ale musia riešiť aj raketové kapacity Teheránu a jeho podporu militantných hnutí v regióne.
Mimoriadnu dôležitosť pripisuje Európska únia aj stabilite globálneho obchodu. Lídri sa zhodli na nevyhnutnosti udržať strategický Hormuzský prieliv voľne priechodný. EÚ plánuje v tejto súvislosti posilniť svoje námorné operácie:
- Posilnenie misie Aspides zameranej na ochranu nákladných lodí.
- Zintenzívnenie operácie Atalanta v oblasti Afrického rohu.
- Zabezpečenie slobodnej plavby ako kľúčového predpokladu svetovej ekonomiky.
Rozhodnutia z cyperského samitu jasne ukazujú, že Európska únia sa v roku 2026 stáva čoraz asertívnejším globálnym hráčom. Kombinácia masívnej finančnej injekcie pre Ukrajinu a odhodlania vojensky chrániť obchodné trasy v Perzskom zálive svedčí o novej stratégii Bruselu. Cieľom je nielen udržať stabilitu na vlastných hraniciach, ale aktívne brániť medzinárodné právo a slobodný obchod všade tam, kde sú ohrozené autoritárskymi režimami alebo regionálnymi konfliktmi.