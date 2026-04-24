Budapešť sa pripravuje na historickú zmenu symboliky aj politického kurzu. Budúci maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia Národného zhromaždenia sa na priečelie parlamentu po rokoch vráti vlajka Európskej únie. Tento krok symbolizuje koniec 16-ročnej éry vlády Viktora Orbána a strany Fidesz, ktorú v aprílových voľbách definitívne vystriedala strana Tisza so ziskom dvojtretinovej väčšiny.
Návrat k európskym symbolom a historický kontext
Vlajka Európskej únie chýbala na budove parlamentu na Kossuthovom námestí od mája 2014. Vtedajšie vedenie pod taktovkou strany Fidesz využilo zákonnú výnimku, podľa ktorej parlament nie je povinný zástavu únie vyvesiť. Péter Magyar však avizuje novú éru vzťahov s Bruselom, pričom vlajka EÚ bude visieť po boku maďarskej a sikulskej zástavy. Prezident Tamás Sulyok zvolal novozvolených poslancov na ustanovujúcu schôdzu symbolicky na 9. mája 2026.
Prítomnosť sikulskej vlajky na budove parlamentu má hlboké korene v národnej politike predchádzajúcej vlády:
- Vyvesili ju 15. februára 2013 ako symbol „národnej solidarity“ s maďarskou menšinou v Rumunsku.
- Iniciátorom bol vtedajší predseda parlamentu László Kövér.
- Akt spôsobil dlhoročné diplomatické napätie medzi Budapešťou a Bukurešťou.
- Vicepremiér Zsolt Semjén vtedy obhajoval krok ako podporu pre Maďarov v Sedmohradsku, ktorým miestne úrady používanie tohto symbolu zakazovali.
Zmena po 16 rokoch: Od Fideszu k strane Tisza
Koniec éry Viktora Orbána prináša nielen zmenu v symbolike, ale aj v celkovom smerovaní Maďarska. Strana Tisza, ktorá v posledných voľbách prevalcovala doterajšiu vládnu moc, sa netají ambíciou vrátiť krajinu do hlavného európskeho prúdu. Napriek návratu vlajky EÚ však Magyar rešpektuje aj národné cítenie, keďže sikulskú zástavu, ktorej prítomnosť bola v roku 2013 zdôvodnená ako odpor voči potláčaniu ľudských práv v Rumunsku, nateraz na priečelí ponecháva.
Ustanovujúce zasadnutie parlamentu tak bude v znamení trojice vlajok, ktoré majú definovať novú identitu Maďarska – hrdosť na národné symboly, solidaritu s krajanmi v zahraničí a jasnú príslušnosť k európskemu spoločenstvu. Po dvanástich rokoch absencie modrej vlajky so žltými hviezdami ide o silný diplomatický signál smerom k medzinárodným partnerom, že Budapešť otvára novú kapitolu svojej modernej histórie.