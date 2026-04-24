Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro vystúpila na ochranu nezávislosti súdnej moci. Poslankyňa Mária Kolíková v piatok vyzvala Súdnu radu SR, aby sa jasne ohradila voči útokom vládnych predstaviteľov na konkrétnych sudcov. Podľa liberálov sú kroky rezortu vnútra a spravodlivosti bezprecedentným zastrašovaním a zásahom do autonómie súdov, ktoré ohrozuje základy právneho štátu.
Disciplinárne podnety za študentské časy
Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková poukázala na konkrétny prípad sudcu Michala Kubiša. Na neho podal minister spravodlivosti Boris Susko disciplinárny podnet po tom, čo ho k aktivite verejne vyzval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Dôvodom na navrhované krátenie platu o polovicu malo byť štúdium v rovnakom ročníku s právnym zástupcom jednej zo strán sporu. Kolíková v tejto súvislosti zdôraznila rozhodnutie súdu:
- Najvyšší správny súd SR disciplinárnemu podnetu nevyhovel.
- Súd skonštatoval, že nie je možné preverovať každé stretnutie sudcu so stranami počas vysokoškolského štúdia.
- Kroky ministrov označila SaS za politický nátlak na rozhodovaciu činnosť.
Séria útokov na kľúčové justičné autority
Podľa SaS nejde o ojedinelý incident, ale o koordinovanú snahu vládnej moci spochybňovať nepohodlných sudcov. Mária Kolíková pripomenula aj avizované trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú či verbálne útoky na predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu. Najzávažnejšiu kritiku však vládni predstavitelia adresovali šéfovi Ústavného súdu SR po rozhodnutí o trestných kódexoch:
- Útoky smerovali priamo na predsedu Ivana Fiačana.
- Kritika prišla po pozastavení účinnosti novely trestných kódexov.
- Podľa opozície je povinnosťou Súdnej rady SR zastaviť tento trend a vyjadriť sudcom solidaritu.
Aktuálna politická situácia vnáša do vzťahu medzi exekutívou a justíciou značné napätie. Výzva SaS smerom k Súdnej rade podčiarkuje obavy, že disciplinárne a trestné nástroje sú zneužívané na politické ciele. Budúce kroky najvyššieho samosprávneho orgánu súdnictva ukážu, či si justícia dokáže udržať svoju integritu pod tlakom vládnej kritiky, alebo dôjde k postupnej erózii dôvery v nezávislé rozhodovanie slovenských súdov.