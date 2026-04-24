Rokovanie Národnej rady SR o kontroverznej zmene pravidiel voľby zo zahraničia vyústilo do otvoreného konfliktu a prerušenia schôdze. Emócie v pléne vyvolal protest poslancov hnutia Progresívne Slovensko, ktorí priamo do sály priniesli tisíce podpisov občanov odmietajúcich obmedzenie poštového hlasovania. Predsedajúci Andrej Danko reagoval nekompromisne a vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú z rokovacej sály.
Gašpar obhajuje zmenu: Voľba poštou je podľa Smeru nespoľahlivá
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vo svojom vystúpení vysvetľoval dôvody, prečo chce koalícia zrušiť doterajší systém korešpondenčnej voľby. Podľa predloženého návrhu by sa po novom malo hlasovať výlučne osobne na slovenských zastupiteľstvách v zahraničí. Gašpar argumentuje najmä pochybnosťami o bezpečnosti a transparentnosti súčasného procesu:
- Problém s doručovaním: Niektoré obálky z volieb v roku 2023 údajne prichádzajú na Slovensko ešte aj dnes.
- Narušenie tajnosti: Podľa predkladateľov nie je možné zaručiť, že hlas do obálky vložila skutočne oprávnená osoba bez cudzieho vplyvu.
- Nespĺňanie ústavných podmienok: Koalícia tvrdí, že voľba poštou ohrozuje princíp priamosti a tajnosti hlasovania.
Opozícia protestuje petíciou a „vizuálnymi pomôckami“
Opozičné hnutie PS dlhodobo kritizuje novelu ako pokus o sťaženie volebného práva pre tisíce Slovákov žijúcich v cudzine. Ich protest v sále, počas ktorého rozprestreli petičné hárky, narazil na striktný výklad rokovacieho poriadku zo strany Andreja Danka. Šéf SNS poslancom vyčítal vnesenie nepovolených vizuálnych pomôcok a narúšanie plynulosti schôdze.
Po vykázaní Zuzany Mesterovej sa situácia v parlamente vyhrotila natoľko, že rokovanie muselo byť prerušené. Spor o to, či je navrhovaná zmena modernizáciou alebo „hádzaním polien pod nohy“ voličom, tak bude pokračovať v napätej atmosfére, pričom koalícia trvá na tom, že voľba na veľvyslanectvách je jediným bezpečným spôsobom, ako zachovať integritu volebného procesu mimo územia Slovenskej republiky.
Debata o spôsobe hlasovania Slovákov v zahraničí zostáva jednou z najcitlivejších politických tém súčasnosti. Kým koalícia zdôrazňuje technické riziká a bezpečnosť, opozícia hovorí o ohrození demokracie a vyraďovaní vlastných občanov z rozhodovania o budúcnosti krajiny. Výsledok tohto legislatívneho zápasu definitívne určí, či Slovensko zostane pri moderných trendoch distančnej voľby, alebo sa vráti k tradičnejšiemu, no pre mnohých nedostupnejšiemu modelu.