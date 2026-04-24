Multilateralizmus zostáva podľa šéfa slovenskej diplomacie základným a nenahraditeľným pilierom pre zachovanie globálneho mieru, stability a prosperity. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár pri príležitosti Medzinárodného dňa multilateralizmu a diplomacie za mier zdôraznil, že jedinou udržateľnou cestou z kríz je rešpektovanie medzinárodného práva a odmietnutie politiky sily či dvojakého metra.
Koniec vlády sily a návrat k pilierom OSN
Minister Juraj Blanár upozornil, že história nás opakovane učí o rizikách, ktoré prináša presadzovanie vôle silou a neochota robiť kompromisy. Súčasné konflikty, či už ide o vojnu na Ukrajine, eskaláciu na Blízkom východe alebo iné regionálne krízy, sú podľa neho priamym dôsledkom oslabovania medzinárodných pravidiel. Štát má povinnosť chrániť princípy, na ktorých stojí Organizácia Spojených národov:
- Dôsledné dodržiavanie Charty OSN.
- Rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti všetkých štátov.
- Uplatňovanie princípu suverénnej rovnosti bez ohľadu na veľkosť krajiny.
- Uprednostňovanie diplomacie ako hlavného nástroja na riešenie sporov, pretože „aj vojny majú svoje pravidlá“.
Slovensko v systéme globálnej spolupráce
V čoraz prepojenejšom svete nie je podľa ministra žiadna krajina schopná čeliť moderným výzvam osamote. Energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, migrácia či technologický rozmach si vyžadujú kolektívnu odpoveď. Slovensko v tomto kontexte potvrdzuje svoju pozíciu aktívneho partnera, ktorý svoje záujmy a bezpečnosť presadzuje prostredníctvom kľúčových štruktúr. Medzi tie najvýznamnejšie patria:
- Európska únia (EÚ),
- Severoatlantická aliancia (NATO),
- Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Diplomacia a dialóg musia podľa Juraja Blanára zostať prioritou, pretože vláda medzinárodného práva nesmie byť nikdy nahradená právom silnejšieho. Posilňovaním multilaterálnych väzieb a úprimnou snahou o konsenzus môže medzinárodné spoločenstvo prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho a spravodlivejšieho sveta pre budúce generácie. Práve v dnešnom krehkom období je podľa šéfa rezortu zahraničia nevyhnutné, aby hlas rozumu a mierových riešení znel silnejšie než rinčanie zbraní.