Ruský prezident Vladimir Putin sa rozhodol otvorene obhajovať rozsiahle výpadky internetu, ktoré v krajine vyvolávajú narastajúcu frustráciu a komplikujú každodenný život miliónov ľudí. Podľa slov šéfa Kremľa sú tieto opatrenia nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov, hoci priznal, že situácia vo veľkých mestách nie je bežná. Informáciu priniesla agentúra Reuters s odkazom na vyjadrenia v štátnej televízii.
Priorita bezpečnosti pred komfortom občanov
Počas zasadnutia vlády Vladimir Putin zdôraznil, že obmedzenia digitálnej siete sú priamou reakciou na hrozbu terorizmu a útokov, ktorým Rusko čelí. „Samozrejme, ak to súvisí s operačnou prácou v záujme predísť teroristickým útokom – a vieme, že takéto útoky, žiaľ, niekedy prehliadneme – prioritou bude vždy ochrana bezpečnosti ľudí,“ vyhlásil prezident. Reagoval tak na fakt, že úrady v Moskve nedávno takmer na tri týždne vypli mobilný internet.
Hlavné dôvody a dôsledky týchto opatrení zahŕňajú najmä:
- Elimináciu rizika, že ukrajinské drony využijú mobilnú sieť na presné navádzanie počas útokov.
- Narušenie fungovania bankového sektora, čo vyvoláva vlnu kritiky zo strany podnikateľov.
- Komplikácie v doprave a ďalších každodenných službách využívaných bežnými obyvateľmi.
- Potrebu utajenia termínov odstávok, pretože podľa Putina „zločinci predsa všetko počujú a vidia“.
Lobing elít a hľadanie technologických riešení
Napriek striktnému postoju bezpečnostných zložiek rastie tlak na Kremeľ zvnútra systému. Vysokopostavení predstavitelia biznisu a bankári podľa zdrojov Reuters u prezidenta lobovali za zmiernenie týchto represívnych opatrení, ktoré brzdia ekonomiku. Putin v reakcii na to vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby preukázali „vynaliezavosť“ a v spolupráci s civilnými úradmi vyvinuli mechanizmy na nepretržitú prevádzku kritickej infraštruktúry.
Analytička Tatiana Stanovová však upozorňuje, že rétorika prezidenta nepredznamenáva koniec odstávok. Podľa nej Putin len prenáša zodpovednosť na úradníkov, ktorí podľa neho situáciu ľuďom dostatočne nevysvetlili. „Jeho slová naznačujú, že bezpečnostné služby robia všetko správne a že to bude pokračovať podľa ich uváženia tak dlho, ako to bude potrebné,“ uzavrela analytička.
Digitálna železná opona sa tak nad ruskými metropolami nateraz nezdvíha. Práve naopak, režim potvrdil, že technologická izolácia je vnímaná ako legitímny nástroj obrany, bez ohľadu na ekonomické straty či sociálnu nespokojnosť. Kým sa bezpečnostným zložkám nepodarí nájsť spôsob, ako selektívne blokovať hrozby bez ochromenia celej siete, zostanú milióny Rusov rukojemníkmi nečakaných digitálnych výpadkov.