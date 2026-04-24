Pápež Lev XIV. počas spiatočného letu z afrického kontinentu dôrazne vyzval Spojené štáty a Irán, aby ukončili nepriateľstvo a zasadli k rokovaciemu stolu. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi naliehal na vytvorenie novej „kultúry mieru“, ktorá je podľa neho jedinou cestou k riešeniu konfliktov bez ničivej vojenskej sily. Informáciu priniesla agentúra DPA.
Kritika patovej situácie a kultúra nenávisti
Pontifex vyjadril znepokojenie nad nepredvídateľnosťou diplomatického vývoja medzi oboma mocnosťami. „Raz hovorí Irán áno, následne Spojené štáty hovoria nie a naopak. Nevieme, kam to povedie,“ skonštatoval Lev XIV. pred novinármi na palube lietadla. Zároveň apeloval na svetových lídrov, aby hľadali riešenia založené na zmieri: „Chcel by som povzbudiť všetkých, aby hľadali odpovede, ktoré vychádzajú z kultúry mieru a nie z nenávisti a rozdelenia.“
Konflikt, ktorý otriasa Blízkym východom, má už teraz katastrofálne následky:
- Vojna vypukla 28. februára po leteckých útokoch USA a Izraela na Irán.
- Boje sa rozšírili do Perzského zálivu a Libanonu po zapojení hnutia Hizballáh.
- Počet civilných obetí presiahol 5 000 a státisíce ľudí museli opustiť svoje domovy.
- Narušenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive spôsobilo prudký nárast cien energií na svetových trhoch.
Napätie medzi Vatikánom a Bielym domom
Slová hlavy katolíckej cirkvi prichádzajú v čase vyostreného vzťahu s americkou administratívou. Prezident Donald Trump minulý týždeň nešetrne kritizoval pápeža za to, že sa údajne dostatočne rázne nevyjadril k represiám režimu v Teheráne. Lev XIV. v reakcii na tieto výhrady jasne odsúdil zabíjanie protestujúcich a popravy v Iráne: „Odsudzujem všetky nespravodlivé činy. Odsudzujem zabíjanie ľudí,“ vyhlásil, pričom sa vyhol priamej zmienke o americkom lídrovi.