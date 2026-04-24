Ukrajina vyvinula stíhacie drony, ktoré dokážu zasiahnuť ciele vzdialené až tisíce kilometrov, uviedol vo štvrtok ukrajinský minister Mychajlo Fedorov. Zverejnené informácie hovoria o masívnej domácej produkcii bezpilotných strojov a revolúcii vo vedení vzdušnej obrany.
Nová úroveň protivzdušnej obrany a diaľkové ovládanie
„Spúšťame novú úroveň ‚malej‘ protivzdušnej obrany,“ napísal Fedorov na platforme Telegram. „Dnes máme potvrdené zostrelenie cieľa vo vzdialenosti stoviek až tisícov kilometrov. Ukrajina je prvou krajinou na svete, ktorá systematicky rozširuje diaľkové ovládanie stíhacích dronov,“ vyhlásil ukrajinský predstaviteľ.
Fedorov ďalej uviedol, že tento inovatívny systém „minimalizuje riziká pre obsluhu a tiež umožňuje rozširovanie kapacít bez viazanosti na frontovú líniu“. Ukrajinské úrady odhadujú, že minuloročná domáca produkcia bezpilotných strojov dosiahla približne 4,5 milióna kusov, pričom toto číslo sa vďaka investíciám ďalej zvyšuje.
Obrana pred masívnymi útokmi a spojenectvá
Kyjev aj po vyše štyroch rokoch vojny s Ruskom naďalej odoláva rozsiahlym raketovým a dronovým útokom. Pri doposiaľ najväčšom údere v roku 2026, ku ktorému malo dôjsť minulý týždeň, nastala podľa agentúry Reuters nasledovná situácia:
- pri útoku tragicky zahynulo 17 ľudí,
- ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 31 rakiet a masívnych 636 dronov,
- ďalších 12 rakiet a 20 bezpilotných strojov napriek tomu zasiahlo svoje ciele.
Ukrajina v reakcii na tieto hrozby nadviazala spoluprácu s viacerými európskymi krajinami v oblasti výroby zbraní a svoje know-how ponúkla aj štátom Blízkeho východu v boji proti iránskym dronom. Kyjev už v tomto smere uzavrel dohody so Saudskou Arábiou, Katarom či Spojenými arabskými emirátmi.