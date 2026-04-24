Americká lietadlová loď USS George H. W. Bush pripláva na Blízky východ, oznámila vo štvrtok americká armáda. Celkový počet týchto masívnych vojenských plavidiel v nepokojnom regióne sa tak zvýšil už na tri.
Nasadenie v Indickom oceáne a Červenom mori
Lietadlová loď plávala 23. apríla v „oblasti Indického oceánu, ktorú má na starosti Ústredné velenie americkej armády“ (CENTCOM), uviedla armáda v oficiálnom príspevku na platforme X. Zverejnila takisto fotografiu lode s vojenskými lietadlami na palube.
Okrem nej sa v regióne nachádzajú aj ďalšie strategické plavidlá, pričom podľa príspevkov velenia CENTCOM zverejnených na sociálnych sieťach je aktuálne rozloženie síl nasledovné:
- druhá lietadlová loď (USS Gerald R. Ford) sa nachádzala vo štvrtok v Červenom mori,
- tretia lietadlová loď (USS Abraham Lincoln) je takisto aktívne prítomná v regióne,
- každá z týchto lietadlových lodí pláva v sprievode početnej údernej skupiny podporných vojnových plavidiel.
Odpoveď na napätie a krehké prímerie
K nasadeniu už tretej lietadlovej lode na Blízkom východe došlo napriek nedávno vyhlásenému prímeriu, ktoré aspoň dočasne zastavilo americko-izraelské vojenské útoky na Irán. Washington tak aj naďalej demonštruje svoju pripravenosť a udržiava v regióne masívnu vojenskú silu, uzatvára agentúra AFP.