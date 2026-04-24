Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že vo vojne s Iránom v žiadnom prípade nepoužije jadrové zbrane. Podľa vlastných slov chce dosiahnuť trvalú mierovú dohodu, pričom iránsku armádu považuje za už aj tak zničenú konvenčnými prostriedkami.
Odmietnutie jadrových zbraní a stav iránskej armády
„Prečo by som použil jadrovú zbraň? Úplne sme ich zničili aj bez nej, a to celkom bežnými prostriedkami,“ povedal Donald Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho opýtali na potenciálne nasadenie takýchto zbraní vo vojne s Iránom. „Nepoužil by som ich. Nikomu by sa nikdy nemalo dovoliť použiť jadrovú zbraň,“ zdôraznil.
Šéf Bieleho domu okrem toho vyzval reportérov, aby ho „nenaháňali“ s otázkami, ako dlho bude ochotný čakať na mierovú dohodu s Teheránom. „Ich námorníctvo je preč. Ich letectvo je preč, ich protilietadlová obrana je preč... možno si počas dvojtýždňovej prestávky trochu doplnili zásoby, no ak je tomu tak, zničíme ich približne za jeden deň,“ vyhlásil Trump na margo aktuálneho stavu protivníka.
Zároveň novinárom vysvetlil svoju vyjednávaciu stratégiu: „Chcem uzavrieť tú najlepšiu dohodu. Mohol by som uzavrieť dohodu hneď teraz... ale nechcem to urobiť. Chcem, aby bola trvalá,“ dodal americký prezident podľa agentúry Reuters.
Predchádzajúce hrozby a postoj viceprezidenta
Súčasnú situáciu a vyjadrenia najvyšších predstaviteľov USA formovali v posledných dňoch nasledujúce udalosti:
- 7. apríla Trump pohrozil, že „celá civilizácia zahynie a už sa nikdy nevráti“, no o niekoľko hodín neskôr súhlasil s dočasným prímerím (ktoré v utorok predĺžil),
- viceprezident J. D. Vance takisto varoval, že Spojené štáty sú pripravené zintenzívniť útoky na Irán prostredníctvom doposiaľ nepoužitých zbraní,
- Biely dom však vzápätí oficiálne poprel, že by najvyšší predstavitelia hrozili práve jadrovými údermi.
Najnovšie Trumpove vyjadrenia tak majú za cieľ definitívne vyvrátiť špekulácie o jadrovej eskalácii konfliktu, pričom Washington sa naďalej spolieha na svoju deklarovanú konvenčnú vojenskú prevahu, uzatvára agentúra AFP.