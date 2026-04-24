Americký prezident Donald Trump vo štvrtok neskoro večer oznámil, že krehké prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o ďalšie tri týždne, a to aj napriek jeho sporadickému porušovaniu. O aktuálnom vývoji informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.
Spolupráca s Libanonom a šanca na mier
„Spojené štáty budú spolupracovať s Libanonom, aby mu pomohli chrániť sa pred militantným hnutím Hizballáh. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne,“ uviedol Donald Trump na platforme Truth Social po dôležitom stretnutí s vyslancami oboch krajín.
Americký líder je podľa vlastných slov ohľadom ďalšieho vývoja optimistický. Novinárom následne povedal, že Irán bude musieť rázne obmedziť financovanie Hizballáhu, píše agentúra Reuters. K samotnému procesu vyjednávania poznamenal:
- „Myslím si, že je tu veľká šanca na dosiahnutie mieru. Malo by to byť jednoduché.“
- „Teším sa, že v blízkej budúcnosti privítam izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Džúzífa Awna.“
Zabitie ajatolláha a eskalácia konfliktu
Libanon bol naplno vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael. Išlo o odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára – v prvý deň spoločných americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Aktuálne prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a pôvodne malo na základe dohody vypršať už túto nedeľu.