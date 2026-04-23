V cyperskom letovisku Agia Napa sa vo štvrtok večer začalo neformálne zasadnutie Európskej rady. Na dôležitý summit nedorazili slovinský premiér Robert Golob, rakúsky kancelár Christian Stocker a ani dosluhujúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Ten sa po prehratých voľbách podľa vlastných slov plne sústreďuje na odovzdanie moci. Kým niektorí európski lídri dúfajú, že zmena v Budapešti urýchli prijatie Ukrajiny do EÚ, iní upozorňujú, že očakávania o hladkých summitoch bez Orbána môžu byť prehnané.
Život po Orbánovi a nádej na rýchlejšie rozšírenie
Dlhoročný maďarský premiér na zasadnutiach Európskej rady často využíval právo veta na blokovanie sankcií voči Rusku alebo finančnej pomoci Ukrajine. Počas marcového zasadnutia predseda rady António Costa na jeho adresu uviedol, že jeho správanie sa podobá „vydieraniu“ a je „úplne neprijateľné“.
Súčasná absencia Viktora Orbána a jeho volebná prehra vyvolali medzi prítomnými lídrami rôznorodé reakcie a očakávania:
- belgický premiér Bart de Wever pripomenul, že Orbán síce zastával „náročné“, no „nie neprekonateľné pozície“, pričom upozornil, že v Európe sú aj iní lídri, ktorí sa nie vždy pridajú ku konsenzu,
- estónsky premiér Kristen Michal si myslí, že po odchode Orbána sa teraz EÚ môže naplno sústrediť na rozširovanie 27-členného bloku o Ukrajinu a Moldavsko,
- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že maďarský líder prehral, pretože šíril nenávisť: „Nemôžete podnecovať nenávisť voči svojim susedom. Teraz vidíme výsledok.“
Zelenskyj žiada plné členstvo, Plenkovič brzdí očakávania
Volodymyr Zelenskyj zároveň priznal, že s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom zatiaľ nehovoril, ale Kyjev je pripravený na konštruktívne rokovania. Očakáva sa, že na štvrtkovej schôdzke otvorí najmä tému európskej integrácie. Viackrát totiž sebavedomo poznamenal, že jeho krajina by mohla do EÚ vstúpiť už v roku 2027. „Bojujeme za spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plné členstvo v Európskej únii,“ poznamenal s dôrazom, že Ukrajine už nestačia iba symbolické gestá.
Zelenského nádeje na zrýchlené prijatie však schladila väčšina prítomných členských štátov. Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič označil dátum 1. januára 2027 za nerealistický. „Doteraz sa neotvorili žiadne klastre a to je takmer začiatok mája. Proces rozširovania nie je možné skrátiť natoľko, aby sa dal zvládnuť za sedem mesiacov,“ upozornil. Ako príklad uviedol samotné Chorvátsko, ktorého relatívne rýchly vstup si vyžiadal celých šesť rokov náročných vyjednávaní. „Vo všeobecnosti existuje vôľa tento proces urýchliť, ale plné členstvo je pri bežných postupoch za sedem mesiacov nepravdepodobné,“ uzavrel rázne šéf chorvátskej exekutívy.