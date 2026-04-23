Republiková rada strany SaS vo štvrtok jednohlasne vylúčila poslankyňu Národnej rady (NR) SR Janu Bittó Cigánikovú zo svojich radov. Dôvodom tohto rázneho kroku je podľa vedenia poškodzovanie dobrého mena strany a jej dlhodobé očierňovanie v médiách. O rozhodnutí oficiálne informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák prostredníctvom agentúry TASR.
Dôvody vylúčenia a kritika od vedenia
Podľa oficiálneho stanoviska SaS viedli k vylúčeniu známej poslankyne predovšetkým tieto dôvody:
- bojovala proti vylúčeniu strany Hlas-SD z možnej spolupráce,
- nechodila na zasadnutia poslaneckého klubu ani na samotné rokovania parlamentu,
- nestotožnila sa s víziou a smerovaním strany, ktoré stanovil marcový kongres,
- odmietala akceptovať skutočnosť, že bývalý líder Richard Sulík už nebude na kandidátke do parlamentných volieb.
Šéf liberálov Branislav Gröhling pred novinármi neskrýval sklamanie: „Bolo to dlhodobé očierňovanie strany v rámci vyjadrovania, ktoré sa netýka členov strany alebo mňa ako predsedu, ale strany ako takej, čo sa týka smerovania, programu, identity strany.“ Poukázal aj na jej mediálne výroky o politickej budúcnosti. „Verejne rozprávala o tom, že bude kandidovať na inej kandidátke inej strany, či už s Borisom Kollárom alebo s pánom Tomášom Tarabom,“ uviedol Gröhling s tým, že sa potvrdilo jej odhodlanie nebyť už súčasťou SaS. Podnet na vylúčenie pritom podľa neho prišiel priamo od jedného radového člena.
Koniec v klube a hľadanie novej podpory
Predseda strany potvrdil, že v najbližších dňoch bude Jana Bittó Cigániková vylúčená aj z poslaneckého klubu v NR SR. „Čo sa týka budúcej spolupráce, na spoluprácu potrebujete dva subjekty alebo dve osoby, tak uvidíme, či bude pani Jana Bittó Cigániková pokračovať v očierňovaní strany alebo či bude akceptovať to, že strana si ide svojím životom, že rastie,“ uzavrel rázne šéf liberálov.
Samotná poslankyňa však vníma situáciu úplne inak a tvrdí, že skutočným dôvodom jej konca je obyčajná kritika Branislava Gröhlinga. Nerozumie, prečo stranu poškodzuje práve upozorňovanie na chyby vedenia. Podľa vlastných slov chce aj naďalej politicky stáť po boku Richarda Sulíka, pričom potvrdila, že jej po aktuálnych udalostiach už vyjadril podporu aj šéf mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, hoci o konkrétnej spolupráci sa zatiaľ nerozprávali.